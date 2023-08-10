本期《澳洲经济观察》，我们放眼国外，关注一下与澳大利亚的高通胀形成鲜明对比的中国的通缩状况。





中国官方数据显示，由于国内支出放缓对中国后疫情时期经济复苏构成压力，中国上个月的消费价格在两年多以来首次陷入通货紧缩。





中国国家统计局称，衡量通货膨胀的主要指标，即消费者价格指数在 6 月份持平后，于 7 月份下降了 0.3 个点。





7月份的数据是中国自2021年初以来首次出现负通胀，当时由于Covid-19大流行打击了需求，猪肉价格下跌，物价走弱。





该数据发布前一天，数据显示，由于全球对中国产品的需求减弱，7 月份中国进出口降幅均超过预期。





与此同时，中国二季度GDP同比增速虽达到6.3%，但这个看起来还不错的数据实则并不能代表经济状况为良好，而中国的青年失业率也高达21.3%。





而与之形成鲜明反差的是，澳大利亚的通胀率仍远远低于2-3%的目标区间，储备银行连续加息十余次仍难以令回归低位。





从经济学上来说，通缩如何形成？





如果未能得以充分调控，或会带来怎样的后果？





请听通讯员魏睿昊的解读。



LISTEN TO 【澳洲经济观察】全球忙于抗通胀 为何中国经济陷入通缩？ SBS Chinese 10/08/2023 12:18 Play

（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



