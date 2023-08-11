澳洲恢复团队游 旅业和游客都准备好了吗？

中国文化及旅游部昨日（8月10日）公布，即刻恢复包括澳洲在内的中国旅行团出镜游，这对澳洲旅行业来说无疑是一个重大利好消息。





历经疫情3年封锁，中国于今年1月和3月试点开放了出境旅行团可达的60个国家，但澳洲一直未被包含在内。



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根据Budget Direct的数据，2019年，澳大利亚旅游业占全国GDP的3.1%，其中贡献最大的是中国游客，共有67.7万名游客来到澳洲，消费额为124亿澳元。





环球旅行社负责人John Zhao在接受SBS中文采访时表示，有了这个好消息，有客人来旅游就不愁了。





“这一定是一个利好消息，我们已经做好准备迎接中国游客了，”他说。





众信旅游集团海外市场部总监何兴平曾在该决定尚未出台时就对SBS中文表示，“游客已经准备好了，只等团队游开放。”





6月26日，澳洲旅游局长韩斐励（Phillipa Harrison）协耗资1.25亿澳元的针对中国旅游市场营销方案去到中国。



位于中国四川省成都市的澳洲旅游宣传海报。 Credit: Tourism Australia Credit: Tourism Australia 针对这一举动，何兴平在7月初时表示，客人们感受到澳洲诚意满满，该营销方案一经落地中国，公司内部就收到巨量有关去澳洲旅行的咨询。





“咨询量非常巨大，很多客人都在问澳洲什么时候开放，名单什么时候出，”何兴平说。





他说：“但凡第三批开放的名单上有澳大利亚，那么澳大利亚对于华人游客来说，无论是单纯旅游层面或是寻求商业合作的经济层面，形势都‘一片大好’。”



John Zhao透露给SBS中文，消息尚未公布前，澳洲旅行社就已经开始与国内旅行社合作，布局从酒店、旅行路线等各方面的游客接待计划。





他表示自己唯一的担心是价格会有上涨。





据中国媒体报道，作为华人最爱的旅游目的地之一泰国，在团队游开放后，各方价格相较疫情前都有明显上涨。





据报，泰国物价上涨超20%，酒店、民宿、机票价格均有上浮，团餐等基础项目有加价50%的现象。





John表示澳洲也面临相同的情况，他表示“我们主要担心的是人工、车辆、和服务费用等的上涨，可能会让中国游客有所动摇。”



游客在悉尼歌剧院前拍照。 Source: AAP 墨尔本长城旅行社的负责人张澄认为旅游业受到重创不是一时半会能恢复的。有经验的从业者员流失，澳洲旅业对游客的承载力受到重创。





根据联合国的一份文件估计，2020年有1.2亿个旅游业直接就业岗位危在旦夕。





张澄说：“即使大团来了，（本地市场）根本没有能力立刻承接。”



“我们很多汽车都处理掉了，在墨尔本的三家旅行社旅巴也已经都卖掉了。所有的这些就业的这些司机也都改行了，有的去开网约车，有的是去开校车。”





伊迪丝科文大学商法学院旅游与酒店管理讲师文俊提到，在澳大利亚市场上可以很明显的看到，因为疫情导致了客流减少，本地经济正在以缩减规模和减少人员的方式艰难应对。





“就举一个例子，在南澳大利亚，很多的餐厅受到了疫情的影响。比如说周一周二乃至周三都不开门，然后从周四周五开到周六，周日又不开门。那可想而知，如果游客来了，这个会对他们造成什么样的体验。”





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