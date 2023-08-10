中国公布第三批恢复出境旅行团目的地国 名单含澳英美日韩

中国文化及旅游部昨日（8月10日）公布，允许旅行社恢复经营中国公民出境旅行团的第三批名单，包括澳大利亚、英国、美国、日本和南韩等78个国家。





新冠疫情以来，中国于今年初两度出台恢复出境旅行团试点名单，但都未包含澳洲在内。今年1月恢复的首批出境游名单包含泰国、俄罗斯等20国，3月公告的第二批名单包括尼泊尔、法国等40国，目前共恢复了138个国家。





据路透社报道，在新冠病毒全球大流行之前，中国游客的出境消费额远胜过任何其他国家的游客，2019年的总消费额达到2550亿美元（约3913亿澳元），其中团体游估计占其中的60%。





有中国媒体称，当局在宣布新一批开放名单后，某旅行平台的签证及出境游产品咨询量比平日增长近3倍，其中土耳其、澳洲和日本最受关注。



2019年，140万名中国游客来到澳洲消费了月21亿澳元，其中有5.81亿澳元来自于旅行团。澳洲旅游局今年两度在华发起宣传攻势，吸引中国人赴澳旅游。





澳大利亚伊迪斯科文大学（Edith Cowan University）商法学院旅游与酒店管理讲师文俊（Jun Wen）上月接受SBS中文采访时表示，恢复旅游团有助于澳洲吸引中国游客，但最大的障碍是尚未恢复的航空运力及中国游客的旅行习惯和经济实力在疫情后发生变化。





墨尔本长城旅行社负责人Christine Zhang表示，虽然旅行团是影响澳洲旅游业发展和创收的关键，但对中国游客的吸引力越来越小。“即使团队游恢复，规模可能也大不如前。”



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