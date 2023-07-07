【观点】“团签打开 游客到来” 后疫情时代澳洲旅业仍具吸引力

要点 6月底有消息透露，中国政府大概率将批准澳洲恢复旅行团出境游的第三批名单；

相关从业者一概认为，两国是否交好是影响旅游业的最重要因素；

本地经济正在以缩减规模和减少人员的方式艰难应对后疫情时代。

时至今日，澳大利亚仍然被排除在中国政府批准恢复旅行团的60个国家名单之外。





6月26日，澳大利亚旅游局长韩斐励协耗资1.25亿澳元的针对中国旅游市场营销方案（Phillipa Harrison）来到广州。





这是继中国于2月6日公布的首批放开出境团队游名单和3月15日第二批名单公布后，韩斐励的第二次访华。





根据Budget Direct的数据，2019年，澳大利亚旅游业占全国GDP的3.1%，其中贡献最大的是中国游客，共有67.7万名游客来到澳大利，消费额为124亿澳元。





澳大利亚统计局最新的游客入境数据显示，今年 4月份访问澳大利亚的中国游客人数仅恢复到2019年疫情前的约33%，5月份，中国航班座位数仅为疫情前的42%。



中国游客是否还会选择澳大利亚旅行？

第二批名单消息公布后，出境游热度快速上涨，根据同程旅行数据，中国大陆内，出境游相关专题页面点击量瞬时上涨77%，赴相关国家的旅游签证咨询量也快速上涨。





众信旅游集团西南地区海外市场部总监何兴平表示从公司内部数据看，旅客对澳大利亚旅行的信心不减。



众信旅游集团西南地区海外市场部总监何兴平 他用“充满诚意”来形容本次澳大利亚旅游局长韩斐励访华，及其与她同来的，针对中国市场的“来澳大利亚，道一声你好”营销活动。





“反馈回来消息就是最近澳洲的咨询量已经很大了，就在一很多客人都在问澳大利亚什么时候开放，然后名单什么时候出，因为国家在没有给第三批名的开放名单的国家里面没有澳洲，我们是不敢去动澳洲的团的。”



位于中国四川省成都市的澳洲旅游宣传海报。 Credit: Tourism Australia 但他坚定表示，但凡逐步的开放的第三批的名单上有澳大利亚，那么澳大利亚对于华人旅客来说，无论是单纯的旅游层面亦或是寻求商业合作的经济层面，形势都“一片大好”。





“就是我们从旅游层面来讲，澳洲这个市场肯定是属于一个对于国内的游客来讲，相对于（旅游）长线作为大洋洲板块来讲比较重要的一个，这个是无可厚非的。”





“然后再者，然后从经济层面来讲就是说的比较远一点，因为澳洲对国内的这种进出口贸易合作也很频繁。”





“所以不管是从经济层面还是说从咱们的文旅层面来讲，澳洲也是属于我们大家都是相辅相成的，这一个就是合作伙伴关系。”



第三批名单里面有大概率会开发澳洲......（内部）消息就是说要我们等，然后肯定会有动作。 何兴平，众信旅游集团西南地区海外市场部总监

何先生告诉SBS中文，内部已有消息称，中国旅游局方面大概率会在中国黄金旅游档“十·一”假期后，将澳洲划入的第三批开放的名单内。





“但是这个动作要根据咱们就是现在未开放白名单的国家目的地，看他们对于我们现在的政策是怎么样的，然后去评估他们这个目的地我们是否对他开放。”



国家关系是旅游获客的最主要风险因素

世界旅游组织（UNWTO）在6月末的一份最新数据中表明，在全球范围内，2023年前三个月的国际旅行人数是2022年同期的两倍，使全球旅游业恢复到疫情前水平的80%。





同时该组织也表示，2019年，中国是全球最大的旅游客源市场。随着中国旅游业的重新开放，预计将加快整个地区旅游业的恢复。





中国、澳大利亚和新西兰的旅业从业者都向SBS中文表示，旅游目的地国是否友好对客人的影响是最为重要的，并且会以极快的速度直接反映在客流量上。





从事旅游行业十余年的新西兰轻旅旅游公司负责人Sherwin Kan表示政策缓和，国家关系友善，在游客是否会选择回到该国旅游的表现方式上是十分直接的。



新西兰轻旅旅游公司负责人Sherwin Kan “非常的直接，因为年初的时候，当国家刚刚公布了这个出境旅游的目的地国，我们就接到了数以百计的国内的旅行社的咨询，以及数以千计万计的客人的咨询。 我们的客服的那个微信号一度瘫痪，就是因为添加的人太多。”





澳大利亚工党政府在去年 5 月份的选举中获胜后，澳中关系开始破冰，2022 年下半年澳大利亚和中国的国防部长、外交部长举行了多次双边会晤。





两国最高领导人在 11月中旬的 G20 峰会期间举行了开创性的会面，这也是六年来两国 领导人的首次正式会议。



澳中两国领导人六年来首次会晤。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE 但何先生表示，虽然在疫情后程时期两国关系缓和，但对于中国很多普通民众来说， 还需要更多时间来消解澳中两国在关系紧张时期的不满情绪。





“这经过这疫情两年多，国内这两年多的一些就是自媒体的信息传播，以及咱们现在通过电视新闻这种渠道，这种不同的信息来源渠道，然后获取的信息。”





“然后相对疫情前国内人可能更看重就是这个国家，就这个目的地，对于我们国人、中国游客、内地游客友不友好？如果不友好或者政治因素他（游客）就不会去考虑。”



澳大利亚墨尔本长城旅行社的董事长张澄也将政治因素放在影响旅游业的首位。





“最重要的我觉得是政治层面，澳洲跟中国它现在的关系还是如履薄冰，还并不是很好。（两国关系）这个首先不是我们从业人员能改变的，他这个大气候不行，你拿不到签证，你就不能出去，”张澄说。



“没有淡季”已开放的新西兰旅游新局势

六月结束之际，新西兰总理希金斯也结束了为期5日的对中国的访问。





与澳洲一样，中国于新西兰一样是该国旅游经济的支柱国。





新西兰旅游局国际事务总经理安杰拉·布莱尔（Angela Blair）曾表示，新冠疫情前，中国连续多年成为新西兰第二大海外游客来源国。





不同的是，新西兰在2月6日中国首批开放的旅行团的20个国家白名单上。





根据Stats nz 的数据，在中国未对新西兰开放之前， 2月份来自中国的游客并未上榜新西兰海外游客人数榜前10名。





而在中国对新西兰恢复旅行团的2个月后，4月的最新数据中，中国已恢复并一跃成为该国第三大海外客源国。





面对新西兰旅游业经疫情一创之后的振兴问题， Sherwin表示自己拥有绝对的信心。



Source: AAP “因为我觉得这个疫情是非常少见的，我们并不能因此因噎废食去说未来旅游做得好还是不好，这个只是人生路上的一种不可期待的意外，但是我们只要面对好这种意外就可以了。”





他说新西兰得天独厚的反季节旅游优势，和2022年在中国成功举办的冬奥会正在将更多的客人带回新西兰。





“但是从疫情之后，特别是 2022 年，因为中国成功举办了冬奥会，所以冬季的一些项目也进入了很多大众的视野，很多人也开始关注到滑雪的等等其他的雪上运动。”



因为新西兰有这样子得天独厚的反季节的优势，如果这样的势头持续发展下去的话，未来新西兰可能不会有所谓的淡旺季。 Sherwin Kan, 新西兰青旅旅游公司负责人

即使中国旅客回归 澳洲旅业回暖还需时日

根据联合国的一份文件估计，2020年有1.2亿个旅游业直接就业岗位危在旦夕。考虑到旅游部门每一个直接就业岗位都有许多间接相关的就业岗位，受疫情影响的旅游业相关就业岗位的实际估计数可能要高得多。





张澄表示，经历三年疫情肆虐，旅游业受到重创的主要表现形式就是有经验的人员流失严重，以现在的行业形势，“即使大团来了，（本地市场）根本没有能力立刻承接。”





“业内的有经验的人员流失是非常严重的，因为疫情对我们这个行业是重创的，基本上是颗粒无收的，就是从天上掉地下的。”



疫情时期的墨尔本市区。 Source: AAP “所有的那些有经验的包括司机，比方开旅游巴士的司机，我们很多汽车都处理掉了，在墨尔本的三家大的旅行社的旅吧也已经都卖掉了。所有的这些就业的这些司机也都改行了，有的去开Uber，去开这个网约车，有的是去开校车，”张澄说。





伊迪丝科文大学商法学院旅游与酒店管理讲师文俊提到，在澳大利亚市场上可以很明显的看到，因为疫情导致了客流减少，本地经济正在以缩减规模和减少人员的方式艰难应对。





“就举一个例子，在南澳大利亚，很多的餐厅受到了疫情的影响。比如说周一周二乃至周三都不开门，然后从周四周五开到周六，周日又不开门。那可想而知，如果游客来了，这个会对他们造成什么样的体验。”





“在中国，哪怕在凌晨你都可以去点外卖的，所以这就是一个非常大的不同，这个这一点的差异肯定是很难能给中国游客，带来一个正向的体验和他们的满意度。”





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