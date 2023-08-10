墨尔本或将兴建南半球首个迪士尼

迪士尼乐园深受不少民众欢迎，但苦于南半球并无该乐园，居住在南半球的朋友若想去迪士尼乐园游玩，就只能前往其他国家。





虽然此前曾有兴建“澳洲迪士尼”的提议，但之后却未有大进展及消息更近。





近日，墨尔本市市长卡普（Sally Capp）针对在墨尔本兴建迪士尼乐园一事发表讲话，表示支持该想法。



墨尔本市市长卡普 Credit: ABC News: Zalika Rizmal “（墨尔本）作为澳洲的娱乐之都，当然应该有一个迪士尼主题公园，”卡普在接受Herald Sun采访时说。





她说：“墨尔本还为游客提供维州最好的旅游体验，从世界一流的酒店、无与伦比的零售产品到一些澳洲最好的美食和饮品。”





她表示，在墨尔本兴建一个迪士尼乐园对包括自己在内的居民以及游客、学生和商人来说，都将是一个巨大的好消息。





卡普表示位于雅拉河岸边且靠近中央商业区的渔人弯（Fishermans Bend）就是一个不错的场地。



过去，也有人提出在澳洲的其他地方包括维州的阿瓦隆机场、昆州的黄金海岸、新州的悉尼，以及最近南澳州的阿德莱德兴建迪士尼，但都未成功。





据报道，卡车大亨林赛·福克斯（Lindsey Fox）的儿子大卫（David Fox）已经与迪士尼进行过会谈。





“我们已经划定了一个娱乐区。目前我不会说这就是迪士尼乐园，但一切皆有可能，”他曾说。





迪士尼目前在美国、法国、日本、中国和香港建有主题乐园。





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