拜登政府签署命令 禁止美国对中国进行科技领域的投资

美国总统拜登总统拜登（Joe Biden）于周三签署了一项行政命令，该命令禁止美国对中国进行某些如计算机芯片等敏感技术的投资，同时要求美国政府对在其他技术领域的花费进行通报。





这项命令等待多时，它授予了美国财政部长在三个领域内可禁止或限制对中国的实体进行投资的权利，即半导体和微电子、量子信息技术以及特定的人工智能系统。





美国政府表示，这些限制将适用于这三个领域的“小范围子集”，但没有给出具体细节。该提案向社会公开征求意见。



An Intel computer circuit board Source: AAP 这一命令旨在防止用美国的资本和专业技术帮助中国开发可能支持其军事现代化，从而破坏美国国家安全的技术。这项措施针对私募股权、风险投资、合资企业和绿地投资。





拜登作为民主党，他在一封致国会的信中宣布国家进入紧急状态，以应对像中国这样的国家在“军事、情报、侦察及基于网络能力的敏感技术和产品”方面进一步发展，从而对美国带来威胁。



半导体优先

提案的重点是对中国公司在开发计算机芯片的软件以及制造这些芯片的工具方面的投资。美国、日本和荷兰一直在这些领域占据主导地位，而中国政府一直在努力建设本土的替代方案。





白宫表示，拜登在指定该计划时与盟友进行了磋商，并吸纳了来自七国集团国家的意见。





“长期以来，美国的钱一直在助长中国军事的崛起，”参议院民主党领袖舒默（Chuck Schumer）说，“今天，美国正迈出战略性的第一步，这确保了美国的投资不会用于帮助中国的军事进步。”



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财政部表示，这些规定只作用于未来的投资，而非现存的，但可能会要求披露之前的交易流水。





此举可能会加剧全球两大经济体间的紧张局势。中国驻华盛顿大使馆表示，对这一举措“十分失望”。





共和党表示，这项命令存在多处漏洞，比如仅适于未来的投资，这并不够积极。



预计会有豁免

该命令将禁止某些交易，并要求投资者就其他交易向政府进行通报。





财政部表示，预计将豁免“某些交易，包括可能涉及公开交易工具的资金流水，以及从美国母公司向子公司的公司内部转账。”



Credit: Public Domain Pictures 中国的科技产业曾一度吸引美国的风险投资，但在地缘政治局势不断紧张的情况下，美国的投资急剧下降。





根据PitchBook的数据，去年，美国对中国的风投总金额从2021年的329亿美元下降至97亿美元。今年迄今，美国风投者只对中国的科技初创公司投入了12亿美元。



共和党认为存在漏洞

共和党参议员鲁比奥（Marco Rubio）表示，拜登政府的计划“几乎可笑”。





他说：“这个计划漏洞百出，它明显忽视了重要技术军民两用的性质，也没有包括中国政府认为至关重要的行业。”





中国驻华盛顿大使馆发言人表示，白宫没有注意到“中国一再表达对该计划的深切关注”。



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发言人说，有7万多家美国公司在中国做生意。他说，这些限制将损害中美两国企业的利益，干扰正常合作，降低投资者对美国的信心。





半导体行业协会表示，希望该命令将能使“美国芯片公司能够在公平的竞争环境中竞争，并进入包括中国在内的全球关键市场。”





一家两党政策研究组织战略与国际研究中心（CSIS）的本森(Emily Benson)表示，关键问题是该计划如何影响美国的盟友，以及中国如何回应。





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