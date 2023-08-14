英格兰队是Matildas队进入世界杯决赛的拦路虎？比赛看点如下

要点 为备战与英格兰队的女足世界杯半决赛，Matildas将恢复训练放在首位。

主教练古斯塔夫森（Tony Gustavsson）强调了比赛前的战术和心理准备。

球队团结一致，依靠勤奋、体能和外界支持面对接下来的挑战时刻。

别担心，在女足世界杯半决赛对阵英格兰队的比赛之前，澳大利亚国家女足队Matildas的训练球场上几乎没有人。





从上周六（8月12日）四分之一决赛战胜法国队开始，到本周三（8月16日）在澳大利亚体育场进行的四强赛，中间只有四天的时间，Matildas队需要用它来恢复体力。





擦伤的身体、沉重的双腿将得到舒展，以便重新投入到比赛中，这一切都是为了追逐决赛的席位。



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Matildas队关注在恢复上

“我们拥有世界上最好的医疗人员，”中场球员卡特里娜·戈里（Katrina Gorry）说。





“所以我们会做很多恢复工作。我们会去悉尼，尽可能多地睡觉，尽可能多地吃东西，尽可能多地喝水，然后做好准备。”





球场上的训练时间将被会议、战术工作和治疗所取代。





教练古斯塔夫森（Tony Gustavsson）说：“我们所做的事情和明确的比赛风格具有连续性，这一点很好。”





“我们并不需要通过训练来做好战术准备。”





“更重要的是确保我们在精神上和身体上为即将到来的半决赛做好准备。这些球员们肩负着使命"。”



主教练古斯塔夫森说，在与英格兰队的比赛中，他们不需要通过训练来做好战术准备。 Source: AAP / Patrick Hoelscher 戈里（Gorry）、阿兰娜·肯尼迪（Alanna Kennedy）、克莱尔·亨特（Clare Hunt）、斯蒂芬·凯特利（Steph Catley）、埃莉·卡彭特（Ellie Carpenter）、凯特琳·福德（Caitlin Foord）和凯拉·库尼-克罗斯（Kyra Cooney-Cross）在480分钟的出场时间中至少出场了476分钟。





海莉·拉索（Hayley Raso）、玛丽·福勒（Mary Fowler）和艾米丽·范·埃格蒙德（Emily van Egmond）忙得不可开交，而队长科尔（Sam Kerr）在与法国队比赛的65分钟时替补出场，并在点球大战中成功罚入。





英格兰队只用了 90 分钟就以2比1逆转，战胜了哥伦比亚队，但此前在与尼日利亚队的比赛中，英格兰队曾在点球大战中惜败。



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由于伤病、停赛和阵容变化，英格兰队进行了更多阵容换置。





只有亚历克斯·格林伍德（Alex Greenwood）和米莉·布莱特（Millie Bright）踢满了每一分钟，露西·布隆兹（Lucy Bronze）、乔治亚·斯坦威（Georgia Stanway）和瑞秋·戴利（Rachel Daly）也承担了很大的任务。





这样一来，如果需要的话，谁能走得更远就成了一个引人关注的问题。





凯特利上周日抵达悉尼时，右大腿上缠着压缩绷带。



在揭幕战对阵爱尔兰的比赛中，凯特利（中）在罚进点球后与队友庆祝。 上周六晚上，库尼·克罗斯（Cooney-Cross）在比赛初期遭遇了一次恶劣的挑战，她的一条小腿随后进行了冰敷。





凯特利称赞并支持队员们的体能和决心。





她对媒体说：“这只是利用多年的辛勤、多年的跑步和调理以及你所知道的一切，你已经付出了努力并做好了准备，这让你为这样的时刻做好了准备。”



Matildas队在球场上。 “你可以依靠你所做的工作，我做了很多，其他女孩也做了很多，我认为这就是关键所在。”





“这就是你所付出的努力，相互理解、相互帮助，如果有人陷入困境，其他人就会伸出援手。”



这就是我们现在的团队，每个人都互相帮助——如果一个人倒下了，下一个人就会站起来，这非常非常特别。 - Matildas队 斯蒂芬·凯特利（Steph Catley）

Matildas队和英格兰队在对决中的新变化

英格兰队主教练萨里娜·维格曼（Sarina Wiegman）说，在她的球队与Matildas队在女足世界杯半决赛中相遇后，她将依靠球员们紧紧掌握英澳对抗的动态。





上周六，维格曼的球队在澳大利亚悉尼体育场与哥伦比亚队顽强拼搏，最终以2比1战胜对手，晋级四强。





本周三，他们将回到同一场地，进行双方在世界杯上的首次交锋。



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维格曼说：“我认为这将是一次非常重要的比赛......现在我已经遇到了一些相关的问题，它可能会比我想象的还要重要。”





“所以我会和我的球员和工作人员谈谈，看看对抗的点是什么。”





“我认为英格兰队和澳大利亚队可以相处得很好，我们非常享受在这里的时光。”





“但这并不意味着没有竞争，周三我们就会看到。”





在今年四月份的最后一次交锋中，欧洲冠军队的30场不败纪录被Matildas队终结。





英格兰队在上周六的比赛中证明了他们能够顶住压力。





他们在比赛中面对一大群支持哥伦比亚的对阵方观众，成为了本届比赛淘汰赛阶段第一支在落后的情况下获胜的球队。





英格兰队关键球员詹姆斯（Lauren James）仍然处于停赛中，维格曼补充说："这正是我们的力量体现之一，我们不慌不忙，加快速度，努力进球——我希望我们能保持这种状态。



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