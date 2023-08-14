澳洲队击败法国队 据称吸引了自凯茜·弗里曼比赛以来的最多电视观众

要点 据初期电视收视率显示，平均约有417万人观看澳洲队对阵法国队的比赛；

澳洲队边锋范恩（Cortnee Vine）射入制胜点球，锁定了澳洲队的半决赛席位；

教练古斯塔夫森（Tony Gustavsson）向帮助澳洲队取得今天成就的勇敢女性致敬。

上周六晚，可能有超过400万澳大利亚人观看了澳洲国家女足队Matildas边锋范恩（Cortnee Vine）晚点球成功，这为澳洲队锁定了半决赛席位。





初期视收视率显示，平均有417万人观看了澳洲队对法国队的比赛，据了解，这是澳大利亚过去20年来收视率最高的体育赛事之一。





该赛事的免费转播机构Seven Network表示，上周六在布里斯班举行的点球大战中，澳洲队7比6战胜法国队，最高收视人数达720万。





这个数字还不包括在公共场所观看比赛的球迷或在Optus Sport上观看比赛的观众。



据报道，凯茜·弗里曼（Cathy Freeman）在悉尼奥运会上标志性的400米决赛吸引了创纪录的880万观众，尽管2000年的数据没有被追踪。





另据报道，2022年，在澳大利亚网球公开赛上巴蒂 （Ash Barty）战胜美国选手柯林斯 （Danielle Collins） ，这场赛事吸引了峰值420万观众和平均360万观众。





这些观众人数，甚至是澳洲队上一场比赛（对阵丹麦队的比赛）的观众人数，均高于去年的 AFL 总决赛或State of Origin。





如今澳洲队即将迎战英格兰队，该球队队员们已经迅速家喻户晓，澳大利亚人为她们庆祝，并期待她们在周三的比赛中有更好的表现。



范恩点球成功

在澳洲队与法国队的点球大战中，边锋范恩，射入制胜点球，锁定了澳洲队的半决赛席位。





范恩在第104分钟替补出场，双方为有进球，进入加时赛。





当比赛进入点球大战时，在教练古斯塔夫森（Tony Gustavsson）的名单上，25岁的范恩是第10位点球主罚球员。



在法国队的贝乔（Vicki Becho）在比分6比6时击中门柱，门将阿诺德（Mackenzie Arnold）已扑出三级点球，这时已经轮到范恩。





她冷静地将点球踢入球门底角，结束了女足世界杯历史上最长的点球大战。





“我只是知道我要把点球踢到哪里，”范恩告诉记者们。





“在那种时刻，你只需要对自己的训练有信心，在那一刻我觉得阿诺德在我之前已经完成了任务。”



澳洲队教练借鉴了过去伟大的胜利

澳洲队的教练古斯塔夫森之前可能受到过质疑，他有资格在上周六晚上的胜利后感到自己是正确的。





但古斯塔夫森并没有庆祝自己的胜利，而是将注意力转向其他地方，把荣誉归功于那些走在他前面的人。





他承认获胜后自己在球场热泪盈眶。



周六晚上，澳洲队在布里斯班体育场获胜后，主教练古斯塔夫森向球迷鼓掌。 Source: Getty / Justin Setterfield 他说：“当你想取得一些伟大的成就，当‘为什么’比90分钟的足球更重要，也比体育更重要的时候，我们需要记住你们所有人、所有球员、所有走在这条道路上的勇敢女性，在我之前付出过的所有努力。”





“我只是其中的一小部分。”



身体不适的阿诺德为澳洲队挺身而出

在点球大战中做出三次飞扑的澳洲队门将阿诺德在赛后透露，自己身体不适。





她说，在16强赛战胜丹麦队的比赛和上周六晚上的比赛中，她都感觉身体不适，但她从未想过缺席这两场比赛。





“过去几周我的情况不太好。所以我仍在克服这个问题，”她说。





对于二月份才成为主力门将的阿诺德来说，这标志着她从东京奥运会的第三门将一跃成为澳洲国家女足队的英雄。





阿诺德说上周六晚上让她终身难忘。





“我肯定还没有消化它，”她说。





阿诺德在常规赛和加时赛中做出了几次关键扑救，确保澳大利亚进入了点球大战。





“我认为我确实有一种直觉，而且我倾向于相信自己，”她说。



澳洲队门将阿诺德在点球大战中的表现得到了澳洲队新老球迷的庆祝。 Source: Getty / WILLIAM WEST/AFP

科尔会对阵英格兰队吗？

队长科尔（Sam Kerr）在65分钟时替补出场，并在点球大战中成功踢入。





但她和她的教练都没有宣布她是否会在本周三对英格兰队的比赛中首发，或者再次作为替补出场。





科尔表示她本可以在上周六首发，但她对在场上的球队充满信心。



“所以我本可以首发出场，但谁知道会发生什么呢？女孩们一直都很出色，绝对占据主导地位，所以我认为计划进行得相当不错。”





科尔在女足世界杯首场比赛前夕小腿肌肉受伤，但在她缺席的情况下，她队友的出色表现为科尔争取了恢复的时间，然后她在对阵丹麦队的比赛中短暂登场，之后才迎战法国队。



澳洲队对英格兰队的比赛将会发生什么？

英格兰队主教练维格曼（Sarina Wiegman）的球队击败了哥伦比亚队，就在澳洲队赢得比赛的同一晚。





该队在澳洲悉尼体育场以2比1获胜，晋级四强。





欧洲冠军球队英格兰队30场不败的纪录在四月份与澳洲队的最后一次交锋中被终结。





英格兰队在上周六证明了她们能够承受压力。



英格兰队对阵哥伦比亚队。 Source: Getty / Eurasia Sport Images “我认为这就是世界杯的意义所在；在最大的舞台上看到顶级球队，所有球迷都在支持她们，”进球的英格兰队前锋鲁索（Alessia Russo）说。





“今晚我们已经体验到了这种情况，因为哥伦比亚队的球迷太令人难以置信了。”





“这是另一个考验，但在世界杯半决赛中面对东道主队很令人兴奋。”





维格曼将无法在场上使用仍在停赛中的核心球员詹姆斯（Lauren James），她补充道：“这是我们的一项优势，我们不会惊慌，会加快进攻节奏，争取进球，我希望我们能保持住这种状态。”





在上周六取胜的最后阶段，边后卫达利（Rachel Daly）接受了膝盖评估后，英格兰队主教练也淡化了对她的担忧。





她们将于本周三返回同一比赛场地，迎战澳洲队，比赛将在澳洲东部下午6点开始。





这场比赛的胜者将在8月20日女子世界杯决赛中，迎战西班牙队对瑞典队比赛的胜者。





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