女足世界杯澳洲队将迎战法国队 夺冠路上最难一战？

澳大利亚国家女足队Matildas在 十六强比赛击败丹麦队 后，将于东岸时间8月12日周六下午5点的八强赛，在布里斯班Lang Park体育场迎战世界排名第5的法国队。





值得留意的是，澳洲队在本届世界杯揭幕前一周，曾在墨尔本的热身赛上以1比0击败法国队。当时是前锋福勒（Mary Fowler）在下半场攻入唯一进球。





她的队友范恩（Cortnee Vine）在法国队于周二晚战胜摩洛哥队、确认成为澳洲队的对手后，向记者提及了那场热身赛：“我们从那比赛学到很多，现在我们了解了对阵他们时的阵型，并加以改善。”





“我们会再观察（比赛录像），那能帮助我们备战这场（八强）比赛。”





不过，法国队“蓝衣军团”（Les Bleus）的中场球员达莉（Kenza Dali）则指，不足一个月前的那场败仗的参考价值甚微：“那时我们还在备战，澳洲队也是。周六晚的比赛会完全不同。”





相较之下，她更重视将会向客队施压的数万名主场球迷：“全场观众都会嘘我们，我们要处理好这压力。”



更多內容 女足世界杯澳洲队2比0战胜丹麦队 晋级八强

法国队实力强劲

体育评论员李平康接受SBS中文访问时表示，法国队虽然在本次世界杯的状态有点慢热，但毫无疑问是夺冠热门之一：“从小组赛到淘汰赛，法国队的实力早就显露无遗。”





他认为，实力上看，澳洲队和法国队是伯仲之间；澳洲队靠主场优势稍微占据上风。“但比赛肯定会非常艰难，想晋级肯定要付出巨大努力，要做好非常困难的准备。”





他分析指，法国队两个边路的进攻非常强，而澳洲队的防守恰好也是两个闸位具备攻防能力，正好对位。





对于即将到来的比赛，他认为法国队的攻击力其实“不是那么强”，而澳洲队“后防已打出信心”。





他反而担心澳洲队进攻受阻，因为法国队的关键球员是队长雷纳德（Wendie Renard），作为中坚她防守能力强。“（澳洲队）怕的是攻不进去，万一拖到互射十二码，就什么结果都可能发生。”





他预测澳洲队可能1比0小胜法国队而晋级。



Matildas队长科尔（左）在7月14日与法国队的热身赛中。之后她便因伤缺席世界杯前3场比赛。 Credit: SportPix/Sipa USA

球星科尔左右大局？

澳洲队另一张王牌——队长科尔（Sam Kerr）在对阵丹麦队的比赛尾段复出，完成本届女足世界杯的首次出场。





李平康表示，科尔已基本养好伤患才重返球队，准备充足并不仓促，“是一个非常好的迹象”。“她的实力毋庸置疑......无论是个人能力还是战术选择上，都会给球队带来很大帮助。”





不过，郭庭生就建议澳洲队维持过去两场没有科尔的战术：“她看起来还有伤......大家不必对她寄予厚望，因为状态是需要比赛打出来的，现有阵容已经够打（法国队）。”



2023年女足世界杯八强对阵图。 Source: SBS

澳洲队能夺冠吗？

展望 澳洲队的晋级前景 ，两位嘉宾也有不同意见。





李平康较为谨慎：“后面的比赛再也不会有弱队，剩下的基本上都是夺冠热门。”除了哥伦比亚队世界排名25算是“黑马”，其余八强球队均在世界前11位。





郭庭生则认为，法国队堪称澳洲队通往冠军之路的最强拦路虎：“英格兰队虽是大热门，但（主力球员）詹姆斯（Lauren James）可能（因为严重犯规）余下比赛都被禁赛。 ”





他指，在头号夺冠热门美国队和德国队相继出局后，其他主要球队如西班牙队、日本队、瑞典队等，“澳洲队都有能力打败他们”。



进到四强的话，再没特别好的队伍可以威胁到澳洲了。 郭庭生

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