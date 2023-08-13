【生活相对论】当老司机遇到路怒症：在澳洲开车到底难不难？

Indians in Australia, Sydney, Melbourne

Seven out of ten motorists in NSW and the ACT experienced road rage in 2020, according to the NRMA. Source: Getty / Getty Images/Chris Ryan

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

新的《全国道路安全策略基准分析》报道显示，在上财年内，全澳有1205人在道路上死亡。致命交通意外增幅最大的是维州、新州、西澳和南澳。 听众朋友，您还记得第一次在澳洲开车时的经历吗？在澳洲开车，到底难不难？（点击上方收听音频）

新的《全国道路安全策略基准分析》报告显示，截至 2023 年 6 月 30 日的 12 个月内，澳大利亚有 1205 人在道路上死亡。

来自汽车保险公司Budget Direct的最新调查显示，绝大多数澳大利亚人都经历过“路怒症”。

路怒症指驾驶员在开车时携带紧张或愤怒情绪，在驾驶时对其他道路使用者出现攻击或暴力行为。

研究显示，83%的澳大利亚人曾遇到过被其他道路使用者大声呵斥、咒骂或被作出粗鲁的手势。这一结果自2021年以来增加了18%。

当遇到超速、分心、睡着等危险驾驶行为时会感到愤怒或恼火。

另外，研究显示，一半的受访者认为，霍顿（Holden）车辆的驾驶者最容易出现路怒行为。

什么是路怒症？

路怒症行为包括：
  • 脏话
  • 吼叫
  • 粗鲁手势
  • 威胁他人
  • 伤害他人
  • 损毁他人车辆
旧式摄像头电子升级后罚单罚金猛增数十数百倍。
旧式摄像头电子升级后罚单罚金猛增数十数百倍。 Credit: The Age
澳大利亚没有与路怒有关的具体法律，但威胁或辱骂其他道路使用者可能被视为攻击行为。

在社交媒体Reddit上，澳洲网民们分享了“最糟糕司机”的几种行为：

  • 以过近距离尾随前车行驶（Tailgating）
  • 转盘处混乱驾驶
  • 随意并线
  • 在高速公路右侧车道行驶时低于速度限制
  • 绿灯起步用时过长
  • 司机摆弄方向盘、吃东西或看腿上的手机，并妨碍了后面车辆
  • 在指定白线外停车
  • 左转进入道路外的房屋的时间过长，并阻碍后车
  • 高速公路速度不一致（加速超车，然后减速，再次加速）
  • 在其他车等待时抢占停车位
在本期《生活相对论》节目当中，听众朋友们还分享了关于应对路怒症的经验、不同国家的开车体会、交通法规更新滞后等方面的看法。请点击收听详细内容。
LISTEN TO
life perspective 20230814 image

【生活相对论】当老司机遇到路怒症：在澳洲开车到底难不难？

SBS Chinese

13/08/202333:25

SBS中文普通话全新热线节目《生活相对论》每周一早上8：20左右播出。从日常点滴，到生活见解；从文化现象，到热门话题，您在生活中看到的、听到的、经历的任何事，和澳大利亚生活相关的方方面面，我们期待与您在《生活相对论》 中与您交流。
欢迎您拨打热线电话1300 799 323，参与节目，分享您的经历和故事。

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
READ MORE

【生活相对论】澳洲高校的“水”与“不水”：从今年QS大学排名说起

【生活相对论】“澳洲梦”变“澳洲噩梦”？建筑质量频爆雷，公寓还能不能买?

【生活相对论】全职做子女，爸妈给工资：全职子女“出圈”的背后有何深层原因？

【生活相对论】从Lidcombe拟建大型垃圾站说起：和“垃圾”有关的学问，您知道多少？

从女足世界杯说起：强身健体？融入澳洲？我们是如何在体育运动中找到归属感的

分享

Latest podcast episodes

SBS Mandarin morning news

SBS早新闻（8月14日）

Australia is facing an extreme weather day again this summer

澳洲科学院院士：厄尔尼诺回归澳洲今夏易再现“火烧连营”，农业恐大概减产30%

SG Improving English - letters

【安居澳洲】如何提高你的英语语言能力

Settlement Guide: Cross cultural friendships

【安居澳洲】和来自不同文化背景的人交朋友益处良多