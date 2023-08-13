新的《全国道路安全策略基准分析》报告显示，截至 2023 年 6 月 30 日的 12 个月内，澳大利亚有 1205 人在道路上死亡。





来自汽车保险公司Budget Direct的最新调查显示，绝大多数澳大利亚人都经历过“路怒症”。





路怒症指驾驶员在开车时携带紧张或愤怒情绪，在驾驶时对其他道路使用者出现攻击或暴力行为。





研究显示，83%的澳大利亚人曾遇到过被其他道路使用者大声呵斥、咒骂或被作出粗鲁的手势。这一结果自2021年以来增加了18%。





当遇到超速、分心、睡着等危险驾驶行为时会感到愤怒或恼火。





另外，研究显示，一半的受访者认为，霍顿（Holden）车辆的驾驶者最容易出现路怒行为。



什么是路怒症？

路怒症行为包括：



脏话



吼叫



粗鲁手势



威胁他人



伤害他人



损毁他人车辆

旧式摄像头电子升级后罚单罚金猛增数十数百倍。 Credit: The Age 澳大利亚没有与路怒有关的具体法律，但威胁或辱骂其他道路使用者可能被视为攻击行为。





在社交媒体Reddit上，澳洲网民们分享了“最糟糕司机”的几种行为：





以过近距离尾随前车行驶（Tailgating）



转盘处混乱驾驶



随意并线



在高速公路右侧车道行驶时低于速度限制



绿灯起步用时过长



司机摆弄方向盘、吃东西或看腿上的手机，并妨碍了后面车辆



在指定白线外停车



左转进入道路外的房屋的时间过长，并阻碍后车



高速公路速度不一致（加速超车，然后减速，再次加速）



在其他车等待时抢占停车位

在本期《生活相对论》节目当中，听众朋友们还分享了关于应对路怒症的经验、不同国家的开车体会、交通法规更新滞后等方面的看法。请点击收听详细内容。



LISTEN TO 【生活相对论】当老司机遇到路怒症：在澳洲开车到底难不难？ SBS Chinese 13/08/2023 33:25 Play





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