【专访】贾宝华教授：多样化的科研方能服务多样化的社会

在今年五月的澳大利亚机械制造周（Australian Manufacturing Week, AMW）博览会上，皇家墨尔本理工大学（RMIT）科学院的贾宝华教授带领团队参展。





她对SBS普通话表示，希望自己的工作能让尖端科学技术从实验室真正走进生活。与此同时，她还致力于激发下一代对科学的兴趣，并鼓励更多女性积极投身科学、技术、工程和数学（STEM）学科，创造一个多样的科研环境。



让科研成果从实验室走向生活

贾教授的研究重点是光与纳米材料的基本相互作用。她对SBS普通话表示，在2023年的AMW展会带着“积累二十多年”的工作成果参展，目标是希望“实验室中的尖端技术”可以真正“走出象牙塔”、走进生活。





纳米材料应用由于造价高昂，在许多人眼中属于日常生活中鲜少能接触到的尖端技术。贾教授却在今年的AMW展会中力推激光纳米打印技术，希望能将纳米级产品的价格“打下来”，得到更为广泛的应用。





“普通的纳米结构都是在实验室当中，比如说在超净间的环境当中，然后需要非常昂贵的设备才能加工出来。所以一般来讲，我们都觉得这个好像是象牙塔当中的，跟我们实际生活没有关的。”





“但是我们做的这个工作就是用激光的方式把三维的纳米打印，变成规模化，然后把它的成本降下来，而且（同时）保证它的精度非常非常高。”





贾教授介绍说，许多行业对此类技术都有需求，包括奢侈品或昂贵商品的精密防伪、制造更小的高灵敏传感器，以及温度控制产品等。



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致力于激发下一代对科学的兴趣

贾教授说，在父亲的耳濡目染以及良师的引导下，曾经“物理很不开窍”的自己，如今却打心眼里热爱科学、享受自己的科研工作。





她说：“以前觉得物理很难，后来发现其实……物理就是世界运行的规律。”





曾经在科学方面受益于良师指导与鼓励的她，如今也致力于激发下一代对科研工作的兴趣与理解。





澳大利亚学校中有许多项目以激发学生对STEM学科的兴趣，贾教授一直以来也在亲身参与此类项目，走进校园、与学生们面对面交流，希望将自己对科研的热情传递给下一代。





贾教授特别介绍了目前自己科研项目实验室的开放日（Open Day），并表示除开放日之外，平常实验室也是对外开放的，欢迎感兴趣的朋友们前往参观。



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“我是非常（乐意）跟大家聊的，因为聊的过程当中……每个人对你的这个技术都会有一定的见解，因为他有自己的背景，你如果真的跟他有一个深入的交流，他会给你输入（新）东西，”她表示。





“我觉得这个可能是科研最让人享受的地方，因为碰撞的时候就会有新的想法产生出来，这个新想法可能就是一个新的解决方案。”



“多样的社会”需要“多样的”科研

作为一名华人女性，贾教授也鼓励“各种各样的人来参与到科学研究当中”。





她说：“我们解决的问题其实最重要的是服务社会的，社会本身是多样的，不希望做出来（成果）就是……只属于实验室，或者只服务于某一个小的团体、某一个性别。”





尽管在科研领域男性从业者比例远高女性，且存在着女性“更适合文科”的误解，但贾教授结合自身工作感受，认为科研工作量“跟正常的工作没有特别大差别”。





因此，她对澳大利亚支持女性学生修读STEM学科的一些措施表示欢迎，希望行业中的性别比例能慢慢有所改善。



她表示：“在澳洲，整个的科研环境我觉得是相当不错的。”





“我们做研究都会讲多样性，你会有不同的想法出来，更多的解决方案出来，要不然只有一个渠道或者只有一类人，那这样是容易受限制的。”





她希望通过多种沟通渠道，消除人们对科研工作的一些误解或刻板印象，让更多人感受到科学的魅力。





“非常希望大家过来看一看，到底是什么样的环境，到底你在里面能做什么样的工作。希望大家未来把这个作为是很有意思的一个职业。”





详细内容，请听SBS记者Helen Chen与贾宝华教授的对话。



