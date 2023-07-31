几年前，华人女孩张晓丹（Bernice）的父母来澳大利亚看望她。但是，澳洲复杂的交通系统、全英文的消息通知、经常变换的列车时间表，让出门成为了二老一件害怕的事。





她告诉SBS中文普通话：“当他们在火车站遇到延误的时候，经常会临时更换站台，只会用英文广播来通知乘客。”





面对这种情况，他们根本听不懂，让他们感觉十分无助，也增加对这个城市的陌生感。

这件事让当时身为会计师的张晓丹萌生了这样的想法：为像父母这样的人们设计一款交通APP，让他们用能够看得懂的语言，轻松获得交通指示。





“不仅对我的父母有帮助，也能够帮助到其他的在澳华人，特别是刚到澳洲的留学生和来澳与子女团聚的父母们，让他们更好地能够融入社会，融入到城市生活。”





Credit: Supplied by Bernice Zhang



于是，她自学代码，并花了九个月的时间，开发出了手机应用程序Next Station的初步版本。





经过不断地维护和更新，现在，这款应用程序用中文、日语、印度语、越南语、希腊语等九种语言提供公共交通的实时时间表、列车位置、服务信息、路线地图和形成规划，覆盖悉尼、墨尔本、布里斯班和黄金海岸四大城市，可以查询火车、城轨、巴士、轻轨、渡轮等公共交通的相关信息——它还成为新州政府认可的交通指示应用程序。





为了让长辈更容易使用，她和她的团队特意将APP界面设计地清晰、简洁。





如果长者需要规划行程，他们只需要在地图上定位，或者选择上车下车站点，系统就会自动规划行程，显示相关时间表和行车路线。





张晓丹说，另外一个独特的功能使显示公交的实时位置。





“在澳洲，公交车站都没有显示牌，去显示公交的实时位置和到达时间这可能会让长者焦虑、错过班次。”





“另一个原因是，在澳洲搭公交的时候，我们都要按铃司机才会停站的。但公交车上并没有显示到站情况，这回让刚到澳洲的华人感到很无助，因为他们可能不知道何时到达自己需要下车的站。”



当一名会计决定自学编程

让一名从未系统学习过信息技术的会计师开发应用程序，这无疑挑战重重。





在两年的而时间内，张晓丹在网络上搜集各种资料课程，然后跟着资料边学边做。





基本在不工作的时候都在学习，都在想那个问题怎么解决。





张晓丹坦言，除了一直以来的兴趣以外，支撑她作出转行决定的还有一直以来的一个理想：通编程成改变世界，对社会产生积极的影响。





“读书期间我在攻读的会计（学位）的时候是对金融感兴趣的，尤其是科技金融领域。”她说，“每天会关注相关的新闻，也慢慢对科技领域有了更深入的认知。”





于是，她利用业余时间学习，同时尝试着做一些应用程序。





“能写的并不是大项目，而是帮别人DIY贺卡、寄贺卡的这样一个应用程序，确实让我有很大的满足感，并渴望再深入学习。”





“最大的挑战使如何处理庞大的数据量，因为我们在创业资金有限的情况下，需要充分利用有限的资源来实现实时数据的传输。”





“举个例子，我们的服务器运算资源有限，在开发的初期运算这么庞大的实时数据花了五分钟时间，但是这远远不能够满足用户的需求，特别对于实时公交数据的。”





因此，张晓丹对程序进行了不断地优化，简化和压缩数据处理的过程。最终，用户可以以不到一秒的时间内，获取相应的公共交通信息。





“还有就是各州的数据格式也不一样，我也花了很多时间去了解一个周的数据格式要求，包括要研读他们超过1000页的指南和规范，来确保我能按正确的格式整理和处理数据。”





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LISTEN TO 华人女孩为父母设计交通APP获新州认可：会计自学“转码” 她是这样做的 SBS Chinese 31/07/2023 09:50 Play





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