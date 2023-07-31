LISTEN TO 澳中基金会如何促进两国间联系与务实交流？ SBS Chinese 31/07/2023 08:52 Play

维州国立美术馆（NGV）的社区大使导览服务、悉尼Coogee举行的海滩安全终极训练营……近两年来，越来越多面对中文社区的活动中都不难发现澳中基金会 （National Foundation for Australia-China Relations）这个机构的名字。





事实上，这些活动仅仅是澳中基金会成立两年多来所支持的约130项项目中的几个，澳中基金会首席执行官蔡源（Peter Cai）对SBS中文普通话节目表示：“类似项目有130多个，拨款总计金额价值2000万澳元。”





据蔡源介绍，澳中基金会由澳大利亚政府于2020年成立，旨在“促进澳中两国之间的联系与务实的合作”。





他补充说：“基金会前身是有四十年历史的澳中理事会，成立于1978年，是在澳中建交后成立的。”澳中理事会其中一任会长（1986年至1991年）便是推动澳中在1978年建交的前总理高夫·惠特拉姆（Gough Whitlam）。



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谈及澳中基金会的作用，他表示：“最核心的部分是加强民间交流，即所谓的‘people to people’，这是澳中基金会在中澳两国之间作出的最重要的贡献，包括在商界、学术机构、体育、教育等方面加深和中国的务实交流。”





蔡源提及一个细节：“一位来自南京的学生不但感受到澳大利亚医学方面的先进研究，也喜欢上了墨尔本的咖啡文化。”





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蔡源表示，在一段时间以来，澳中基金会所支持的重点议题涵盖气候变化、健康及国际学生等方面，但他也强调，基金会所支持的项目范围相当广泛，并不仅限于此。





基金会即将推出申请指南，对于申请拨款的要求和流程给出更详细介绍。



