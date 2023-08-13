【安居澳洲】如何提高你的英语语言能力

我们都知道理解澳大利亚发音和习语有多么困难， 因此，新移民想要让自己的英语变得流利面临着很多障碍。





马赛拉·阿吉拉（Marcella Aguilar ）是成人移民英语项目 (AMEP) 的志愿者导师协调员，该项目由澳大利亚政府内政部资助。





她说，恐惧可能是最大的障碍。





“当有人到达这个国家时，他们可能年龄太大了，他们觉得自己已经脱离教育体系太久了，他们以前没有上过学，所以他们没有学习方法，无法理解新的文化。人们害怕犯错误，这听起来很傻，但这是一个学语言的障碍。”



人们不在乎你是否犯错误。语言是用来交流的，人们只是想听到信息。你使用的越多，你的语言能力只会变得越来越好。 Marcella Aguilar

艾莉森·列侬 (Alison Lennon) 是兰波特英语语言学院的研究主任。





她说，虽然我们通过日常生活来提高英语水平，但人们有充分的理由认为应该进行正式学习。





“我认为（正式学习之后）他们的英语基础更加扎实。他们对自己的英语更有信心，能够走出去并融入澳大利亚的日常生活。我认为，在没有任何正式英语培训的情况下，人们会有坏习惯，而且英语水平很低。接受更正规的英语培训为他们未来的工作、未来的融入和未来的学习奠定了良好的基础。”





一些新移民可能需要提供英语水平证明，具体取决于他们的签证。 澳大利亚政府认可多项用于签证申请的英语语言测试。





雅思、CAE 和托福只是大学和 TAFES、私立学院和语言中心提供的部分认可证书课程。



Credit: Westend61/Getty Images/Westend61 海丝特·莫斯特 (Hester Mostert) 是一名英语教师。





她说，当面对这些不同的选择时，清楚地了解你的最终目标至关重要。





“一旦你确定了你想学习的原因、你想学习多长时间以及你的学习费用是多少，那么你就需要考虑课程选择。例如，来这里旅行和娱乐的学生 ，您可能想看看通用英语课程。有些学生希望在家乡的大学毕业，因此他们正在寻找提供托业和雅思的学校。对于更长期的选择，有些学校提供 TAFE或大学的衔接课程。”





对于持有学生签证的人有特殊要求。 例如，学生必须就读于每周至少20小时面对面课程的语言学校。



READ MORE English for Work

一些语言学校提供衔接课程，让学生在直接继续深造之前先学习英语。 其他课程旨在帮助您准备英语水平测试。





艾莉森·列侬说：“不同的国家需要不同的证书。例如，如果他们正在考虑换签证或上大学，人们将需要雅思证书。我们将对他们进行雅思培训，以便他们具备能够参加雅思考试的技能。剑桥证书，很多欧洲国家要求剑桥英语证书才能回国进入大学或在行业内晋升。亚洲国家通常需要托福证书。”





在澳大利亚各地，政府运营的成人移民英语计划 (AMEP) 帮助成年移民和人道主义入境者提高英语语言技能。





作为AMEP志愿者导师计划的一部分，马赛拉·阿吉拉精心为参与者和导师进行匹配。





“所以有人觉得自己只能呆在家里，因为不能说英语，就害怕外出时要说英语，且认为自己无法获得服务 。因此，如果有一位导师来帮助他们满足个人学习需求是真正可以改变人们生活的事情。”



他们不仅提供语言辅导，还为有时非常孤立的人提供友谊和鼓励。他们帮助他们发展与社区的联系。 Marcella Aguilar

您可以选择在家里、图书馆或公共场所与老师见面，以获得一对一的支持。





“我鼓励所有坐在家里的人去当地的技能未来学院（Navitas Skilled Futures college），与我们的双语工作人员交谈，看看他们是否有资格参加该计划，如果他们有资格，就去进行评估并获得导师的帮助。导师就像是啦啦队员，他们会告诉辱骂‘你可以做到的，我会在你身边，支持你的每一步’。”





Credit: Image Source/Getty Images 提高英语水平的最好方法就是练习，那为什么不发挥创造力呢？ 阿吉拉尔女士提供了她的三个重要建议。





“看图文电视。所有节目都有字幕，这样他们就可以听，习惯了澳大利亚口音。这确实是一个让人很困扰的问题，一些水平很高的人在第一次接触澳大利亚口音时仍然很难理解澳大利亚的普通口音 。这是一个非常好的方式，可以观看图文电视，并学习澳大利亚的习惯用语和表达方式，这些也非常重要。”





其次，看看一系列可用于学习英语的免费教育应用程序。 这些应用程序可以成为补充语言学习的宝贵工具，并提供对语言学习资源的便捷访问。





“Duolingo非常棒，因为人们可以将自己的母语设置为教学语言。Bitsboard非常适合词汇练习。它非常丰富多彩且引人入胜。Oz Phonics非常适合有发音问题的人。Book Creator非常棒，人们可以在那里制作电子书。因此，即使英语水平非常低的人也可以拍一张照片，制作一本关于他们家庭的书，每页只需要一两个单词，即使他们不识字。”





阿吉拉尔女士的第三个建议是阅读有声读物。 听有声读物是提高英语语言技能的绝佳方法，因为它可以让您在享受迷人的故事或有价值的内容的同时练习听力理解和发音。





“人们在看到单词的同时也在听别人朗读。他们可以听到语言的发音、节奏和音乐。他们也会学到语法，但没有意识到，而所有的小细节 像'to、at、in、for'这样的介词很难学。他们也会学到很多新词汇。”





探索免费的在线学习工具，例如ABC和SBS提供的工具。 SBS Learn English将帮助您提高英语水平，同时通过视频、文本和播客了解澳大利亚文化。 离开电脑并融入社区也很重要。





莫斯特女士的首要建议是，去超市时避免自助结账。





“这是一个练习闲聊的机会。可以随时随地练习英语。即使你跳上Uber，这也可以是 15、20 分钟的英语练习。不要老是埋头看手机，尝试与人互动，尽可能利用这个机会。”





另一个有价值的建议是加入并积极参与社区和志愿者团体、体育活动以及兴趣小组。 这样能够促进语言练习，并让你和人们建立有意义的联系。





“根据我的经验，你会发现澳大利亚人通常非常希望分享一些澳大利亚的生活常识。这些不仅是社交的好方法，也是练习英语语言技能并与社区建立更紧密联系的好方法。”





缩略语 ** 国际英语语言测试系统（雅思） ** 剑桥英语：高级 (CAE) ** 英语作为外语考试（托福）





点击收听详细报道





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



