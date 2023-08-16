澳洲希望通过一项里程碑式的举措了解移民面临的“隐形”障碍

要点： 澳大利亚联邦政府多元文化框架审查已开始接受意见书的提交；

移民将首次可以使用其母语提交意见材料；

预计该审查将在明年初公布其调查结果。

这是第一次，移民将可以用母语向政府反映他们在抵达澳大利亚后所面临的障碍。





澳大利亚联邦政府多元文化框架审查已开始接受意见书的提交，内政部将接受所有语言形式的意见，这是一项里程碑式的举措。





移民部长安德鲁·贾尔斯（Andrew Giles）希望此举能够帮助政府看到一些障碍，它们当前对决策者来说是“隐形”的。





这是一代人以来的首次此类审查，将探讨移民经历以及他们融入新家园的潜在改进方式。





贾尔斯将这一进程与原住民之声进行了比较，政府正在推动今年年底对原住民之声进行公投。



Immigration Minister Andrew Giles compared the process to the Voice, saying listening to communities in the way they require produces better outcomes. Source: AAP / Bianca De Marchi “这关乎倾听和理解，通过倾听不同的观点，我们可以获得更好的政策结果，” 他在周二表示。





“对我来说，这正是原住民之声的意义所在……这有时是一项具有挑战性的任务。我认为，在我们这样的社会中，拥抱它，并认识到以对人们有用的方式与他们交谈的重要性，是至关重要的。”





内政部还将采取新颖的举措，接受以视频和音频格式提交的意见，以及一般所需的书面意见。





贾尔斯表示：“年满50岁，我可能已经习惯了自己的方式。”





“但我们从年轻人那里得到了一些非常一致的反馈，他们想要分享自己的观点，但他们不一定通过撰写文件来表达，而是更愿意直接面对镜头，然后发送出去。”





有关审查的信息还将以35种常用语言提供。但在新冠大流行期间，一些健康信息翻译不好，贾尔斯坚称正在努力确保这些信息 “准确无误，并且完全可以理解”。



这次审查关于什么？

这次审查将对当前的联邦法律和战略提出建议，以确保它们满足“多元文化澳大利亚当前和未来的需求”。





该审查将接收来自不同背景的意见，包括：



具有移民家庭背景的澳大利亚人

新移民和出生在海外的人

难民和人道主义入境者

永久签证和临时签证持有人

贾尔斯表示，此次审查需要解决一些“明显的政策问题”，包括：



进入就业市场和培养技能的障碍

澳大利亚定居服务的质量

适合文化背景的老年护理支持

但他坚称，政府渴望由移民社区自己主导这个过程，而不是采取“自上而下”的方法。



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贾尔斯说：“我们希望能够找出我们没有提出的问题，找出政府与社区互动过程中所存在的差距，而这些差距也许对我们这些正式参与政策制定者来说是隐形的。”





意见书的提交截止日期为9月29日，预计审查结果将在2024年初公布。





贾尔斯表示，一个指定小组正前往全国各地提醒当地居民，抓住机会向本次审查提出他们的意见。





社区联络官被贾尔斯称为“我的部门和社区之间的纽带”，他们还负责提醒移民群体。





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