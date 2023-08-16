澳洲女足半决赛对阵英格兰：全澳多地直播观赛点一览

澳大利亚队史上首次闯入女足世界杯半决赛，本周三（8月16日），她们将对阵英格兰队，争夺决赛席位。





这场比赛的现场门票已经售罄，全澳各地都正在准备供公众共同观看直播的场地。



Matildas 下一场比赛是什么时候？

Matildas 将于澳东标准时间8 月 16 日晚8点在位于悉尼的澳大利亚体育场（Stadium Australia）与英格兰队进行半决赛。





胜出者将继续与瑞典对西班牙半决赛中的胜出者进行比赛。





这场比赛将在 Optus Sport 和七号台播出，澳大利亚多地设有现场直播的场地。



全澳多地直播观赛点一览

悉尼

新南威尔士州政府将在帕拉马塔（Parramatta）的西悉尼体育场（Western Sydney Stadium）和摩尔公园（Moore Park）的悉尼足球场（Sydney Football Stadium）开设场地。





这些活动不售票，任何公众都可以参加。





在帕拉马塔，球迷可以进入 1 层公共大厅和座位区，在座位区观看比赛，但不能进入比赛场地。





入场时间为当天下午 6:30。





在摩尔公园，悉尼体育俱乐部（Sporting Club of Sydney）的会员和公众可从下午 6:30 起通过位于Driver Avenue的 1 号门或位于Moore Park Road的 3 号门进入悉尼足球场。





会员还可进入西二层。



Australia has made it to the semi-finals of the FIFA Women's World Cup for the first time. Source: AAP / Darren England 球迷可坐在北看台和南看台，会员也可在Captain's Bar或 209-219 号休息区观看比赛。





周三的比赛还将在达令港坦巴隆公园（Tumbalong Park）举办的国际足联球迷节上放映。



墨尔本

维多利亚州州长丹尼尔·安德鲁斯（Dan Andrews）宣布将在墨尔本矩形球场（Melbourne Rectangular Stadium）直播这场半决赛。





入场免费，无需购票，但容量有限。晚上 7 点开始入场。





联邦广场也将开放，并在国际足联球迷节官方网站上播放比赛。



布里斯班

布里斯班的国际足联球迷节将在河畔绿地（Riverside Green）转播比赛。





本周一，布里斯班市市长阿德里安·施里纳（Adrian Schrinner）确认在乔治国王广场（King George Square）增设一个直播点，将于周三晚 7 点开始开放。





据报道，黄金海岸冲浪者天堂（Surfers Paradise）的卡维尔大道（Cavill Avenue）也将设置屏幕转播比赛。



阿德莱德

作为国际足联球迷节的一部分，阿德莱德市民可在节庆广场（Festival Plaza）观看比赛直播。





南澳州州长彼得·马利纳斯卡斯（Peter Malinauskas）周一表示，将在纪念大道（Memorial Drive）设立第二个观赛点。



珀斯

西澳州州长罗杰·库克（Roger Cook）表示，半决赛将在珀斯矩形体育场（又称 HBF 公园）的大屏幕上播放。





您可以在球场或看台上观看比赛，当晚还将提供食品和饮料。





活动不分配座位，所以先到先得。





位于福雷斯特广场（Forrest Place）的国际足联球迷节也将转播比赛。



堪培拉

在堪培拉，Garema Place 将免费公开直播比赛。





晚上 7 点开始入场，在 8 点开球前有赛前娱乐活动。





现场座位有限，球迷也可以自带椅子，以及食物和无酒精饮料。





现场将提供厕所、急救设施和安保服务。



霍巴特

塔斯马尼亚州正在组织现场活动，但截至周二时尚待确定。



达尔文

达尔文和爱丽斯泉也将举行免费现场直播活动。





公众可从下午 6 点起在达尔文海滨（Darwin Waterfront）观看比赛，从下午 6 点 30 分起在爱丽斯泉的罗斯公园足球场（Ross Park Soccer Oval）观看比赛。



