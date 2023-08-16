上周六（8月12日），澳大利亚女足国家队Matildas在布里斯班体育场的点球大战中以7-6战胜法国队，历史性地打入世界杯半决赛。澳东时间本周三（8月16日）晚八点，澳洲女足将在悉尼奥林匹克公园的澳大利亚体育场与与英格兰队争夺决赛入场券，届时将有八万名观众到场观看。



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澳大利亚总理阿尔巴尼斯表示，如果澳大利亚女足Matildas赢得世界杯冠军，他支持全国放假一天以一起庆祝胜利的呼吁。对此，新州州长柯民思也持赞成态度。





不过，国家党领导人利特普劳德表示，虽然他全力支持女足世界杯，但公共假期会给企业造成过多的损失。





在澳洲，总理一般是不能宣布某一天为全国公共假日的，官方确定的全国公共假日有元旦、澳大利亚日、耶稣受难日、复活节星期一、澳新军团日、圣诞节和节礼日，而其他公共假日由各州和领地自行决定。





如果Matildas夺得世界杯冠军，且政府确实宣布一天公共假日进行庆祝的话，那也并不是第一次为体育赛事放假。墨尔本的墨尔本杯、南澳大利亚的阿德莱德杯以及维多利亚州的AFL总决赛前夕都有公共假日。





就放假一天的成本问题，反对党领导人彼得·达顿将损失的生产量作为权威数据进行了反向估算，结果为20亿澳元。





对此，澳大利亚国立大学克劳福德公共政策学院客座研究员彼得·马丁援引哈佛大学和智利大学的两位经济学家罗德里戈·瓦格纳和卢卡斯·罗索的一项研究结果，进行了反向计算，认为一个额外假期对生产的影响低至10亿澳元。





马丁在The Conversation撰文分享了他的计算结果。他写道，这并不是10亿元的损失，至少在庆祝澳洲女足夺冠的情况下，这一损失会被相当不错的收益所抵消，作为回报，我们将获得额外的闲暇，以及更多的东西。





SBS普通话节目听友唐女士表示，如果Matildas夺冠，放假一天进行庆祝非常好，是对女性参与体育的很大支持。





听友陈先生认为，放假一天进行庆祝也是弘扬体育精神，可以提振企业精神，转化为经济发展。





另一位听友陈先生表示，澳洲女足从力量型向技术性转向，再加上主场作战，他看好Matildas。





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LISTEN TO 【正在行动】若澳洲女足Matildas夺得世界杯冠军 您支持放假一天的呼吁吗？ SBS Chinese 16/08/2023 22:34 Play

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