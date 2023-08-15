【SBS新闻快报】澳洲统计局公布6月季度工资价格指数

要点： 澳大利亚统计局公布6月季度工资价格指数；

澳邮将在三个城市推出次日达服务；

美国夏威夷山火死亡人数或翻倍；

WHO呼吁警惕新冠病毒新型变种。

统计局公布6月季度工资价格指数

本周二，澳大利亚统计局（ABS）公布了6月季度的工资价格指数（WPI）。数据显示，本季度的工资上涨0.8%，与前两个季度（3月季度及2022年12月季度）相同。





统计局每季度发布一次工资价格指数，衡量工资和薪金在一段时间内的变化，不受工作质量或数量变化的影响，其主要目的是衡量通货膨胀对工资的影响，是评估货币政策时使用的一个关键经济指标。





最新数据显示，工资年增长率从3月季度数据公布时的3.7%略微下跌至3.6%，略微减轻了对所谓工资价格螺旋式上升的担忧。





ABS价格统计主管米歇尔·马夸特（Michelle Marquardt）表示，3.6%的年工资涨幅仍接近十多年来的最高水平。然而，这个数字低于大多数经济学家（包括储备银行经济学家）的预期。





Indeed的亚太地区经济学家皮克林（Callam Pickering）表示，澳大利亚的工人在短短两年内，薪资实际下滑使他们失去了过去十年来努力争取的生活水平改善。





他表示：“经过通胀调整计算后，澳大利亚的实际工资在过去一年下降了 2.3%，较峰值下降了 7.3%。”





“好消息是，工资增长与季度通胀之间的差距已大大缩小，而且今年剩余时间里工资增长很有可能超过消费者价格的涨幅。”



澳大利亚统计局公布的工资价格指数（WPI）最新数据。 Source: Supplied / ABS “但我们的购买力受损可能需要再花上十年的时间来修复。”





除此之外，统计局的数据还显示， 与一年前相比，6月季度工资增长的工作岗位减少，但平均而言，获得的加薪幅度更高。





获得加薪3%以上的工作岗位比例是自2012年6月季度以来的最高水平。





私营部门工资上涨0.8%，公共部门工资则上涨0.7%。随着企业薪酬谈判协定的生效，公务员的年工资增长率为3.1%，是该行业自2013年3月季度以来的最高水平。





而6月季度私营部门工资增长的主要驱动力是建筑业（增长1.3%），其次是专业工作岗位、科学和技术服务工作岗位（增长0.7%）。艺术业和娱乐业的年增长率最高，为4.5%。



澳洲邮政将在三个城市推出次日达服务

为满足日益增长的消费者需求，澳大利亚邮政（AusPost）将在悉尼、墨尔本和布里斯班推出次日送达服务。





新服务将为网上商店和仓库提供交付时间框架保证，提交截止时间也将延长，客户可以选择当天更晚时候下单，也可享受次日达服务。



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澳邮行政总裁格雷厄姆（ Paul Graham ）表示，机构了解到客户在网上订购时更加挑剔，希望获得更多的确定性、简单性和速度，而澳邮一直在倾听客户的意见，将帮助零售商更好地与亚马逊等其他零售市场的快速送货时间竞争。





目前，澳邮只向部分零售商开放此项服务。不过，未来几个月内，该服务将扩展到更多的地区和线上市场。



美国夏威夷山火死亡人数或翻倍

夏威夷州州长乔希·格林（Josh Green）表示，他预计上周山火造成的死亡人数在未来10天内可能会翻倍甚至翻三倍。





目前，官方报告的死亡人数为96人，失踪人数已从2000多人减少到约1300人。





警方敦促失踪者家属提供DNA样本，以协助识别遗骸。



LISTEN TO 毛伊岛大火已找到96具遗体：“我的社区和朋友已经荡然无存” SBS Chinese 15/08/2023 08:31 Play

格林表示，电话通讯现在已经恢复，这使得家庭能够重新联系，但如今是艰难的时刻。





“家庭将会团结在一起，但这里损失很大。我认为，在联邦紧急事务管理局、毛伊岛消防局和警方等专业人员尽职尽责的工作下，我们会在未来几天内看到更高的死亡人数。”



WHO呼吁警惕新冠病毒新型变种

新冠病毒新型变种出现，专家敦促进行更多新冠检测。





EG.5是奥密克戎毒株的一个变种，绰号是“厄里斯”——以希腊混乱、冲突和不和谐的女神的名字命名。





到目前为止，该变种已在51个国家或地区被发现，包括澳大利亚、中国、韩国、日本和加拿大。





世卫组织（WHO）流行病学家范·克霍夫（Maria Van Kerkhove）表示，目前全球只有一半的人在进行新冠病毒检测。





她说：“对于EG.5，我们看到它的增长率增加，这意味着它更具传播性，同时也具有免疫逃逸的特点，所以人们会被感染。”





“由于增长率增加，它从7月开始被列为受监测的病毒变种。如今，我们在越来越多的国家检测到它。我们预计，在某些国家，它可能会成为主导毒株。”





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