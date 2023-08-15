女足世界杯澳大利亚队如果夺冠 全国是否会放假一天？

要点： 澳大利亚总理安东尼·阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，如果澳大利亚女足队赢得世界杯，他希望看到有一天公共假日；

一些州的领导人尚未确定，表示会等到周三再做决定；

周三，澳大利亚女足队与英格兰队将在半决赛对阵，全国内阁会议也将举行。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯已经表示，如果澳大利亚国家女足队Matildas赢得女足世界杯决赛，人们可能会享受一天假期，一起庆祝胜利。





当然，首先是澳大利亚女足国家队在周三的半决赛中击败英格兰队，全国才可能有公共假期。





但这并没有阻止总理和其他领导人提前计划。



The Matildas will take on England on Wednesday. Source: AAP / Jono Searle

谁将获得公共假日？

新州居民已获得承诺，如果澳大利亚女足队获胜，他们将放假一天。





新州州长柯民思（Chris Minns ）表示，“应急计划”正在进行中。





他在周一表示：“如果澳大利亚女足队赢得世界杯决赛，我们在新州将有一天公共假日。”





”这不仅是为了庆祝胜利，也是为了举行盛大的市民庆祝活动，让女足与悉尼人民一起庆祝，这将是新州历史上的重大事件。”



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柯民思还补充说，庆祝活动将在获胜后的一周内举行，而不是在决赛后的第二天。



其他州情况如何？

维州和昆州领导人对此持谨慎态度。





他们表示会等到周三的比赛后再做决定，不想搞砸事情。





昆州州长安娜斯塔西娅·帕拉什伊（Annastacia Palaszczuk）对此持“拭目以待”的态度。



维州体育和重大活动（Victorian Sports and Major Events ）部长史蒂夫·迪莫普洛斯（Steve Dimopoulos）表示，这一决定取决于州长。





“我不想成为让澳大利亚女足队倒霉的体育部长，”迪莫普洛斯说。





南澳州州长彼得·马利纳斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，正在考虑设立公共假日，但目前宣布还为时过早。





他说：“我们正在考虑这个问题。”





“但这很复杂，也涉及成本。”





他表示，新州有可能实施公共假日，而南澳州则不会。



何时获悉是否会有公共假日？

那么什么时候能够知道是否放假一天呢？很可能是在周三。





那时，各州和领地领导人将一起参加全国内阁会议。





阿尔巴尼斯表示，公共假日将列入议程。



Prime Minister Anthony Albanese (centre, at lectern) will hold a National Cabinet meeting with state and territory leaders on Wednesday. Source: AAP / Darren England “各州和领地领导人应该考虑这个问题。我知道这很受欢迎，”他说。





“这不仅仅是一项体育赛事。这对于年轻女性来说尤其是鼓舞，对年轻男性同样如此。”



反对的声音

由于补薪标准，小企业担心公共假期的成本问题。





国家党领袖大卫·利特普劳德（David Littleproud ）也不赞成，并警告这可能会对经济造成打击。





他说：“我不想在这问题上扫大家的兴，但是，我认为企业界的观点有一定道理。”





“当是别人为此支付成本时，呼吁全国公共假日很容易。”





澳大利亚国家女足队前门将梅丽莎·巴比埃里（Melissa Barbieri）表示，为女足提供充裕资金更为重要。





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