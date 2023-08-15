一男子涉嫌在一架国际航班上发出威胁 飞机被迫折返悉尼

一名45岁的男子被指控发出炸弹威胁，导致马来西亚航空公司的一架航班被迫返回悉尼。





这名堪培拉男子面临两项指控，分别是就威胁要损坏一架飞机做出虚假陈述以及未能遵守机组人员的安全指示。





澳大利亚联邦警察周二在一份声明中表示：“在飞行过程中，一名男性乘客涉嫌扰乱秩序，并声称飞机上有爆炸物。”





这些罪行最高可判处10年监禁和罚款1.5万澳元。





预计他将于周二晚些时候在唐宁中心地方法院（Downing Centre Local Court）出庭。



MH122航班上的情况

周一下午1点刚过，MH122航班从悉尼国际机场飞往吉隆坡。





下午3点47分，据称一名男子开始大喊大叫，提到伊斯兰教，并指着胸前的背包。





马来西亚航空公司在一份声明中告诉澳联社:“航班机长决定返回悉尼。”





到达停机坪后，紧张的对峙持续三个小时，随后该男子被警方逮捕。



乘客Edo Kahn描述了飞机上形势升级前的情景。





“当飞机起飞时，他开始大声祈祷，”他周二告诉悉尼2GB电台。





“人们以为他一开始可能只是害怕飞行，但后来情况变得更糟了，他一直不放开自己的包。”





另一名与年轻家庭一起旅行的男子说，这名男子开始说“真主至大”，并暗示他有炸弹。



“当飞机开始起飞时，他开始说‘真主至大’，”他告诉九haotai今日秀节目。





“他身边也有一个黑色的袋子，所以他开始指着那个包说，‘我有很多权力，我其实不太在乎警察……我已经准备好为真主做任何事情。”





“我不认为他具体说的是炸弹，但他拿着他的包说，‘我怀里有力量’。”





“从来没有这么害怕过。”





其他乘客在社交媒体上发布了他们的经历，称这名男子一直对空乘人员和乘客大喊大叫，威胁并提到伊斯兰教，还跪在飞机的过道上。





乘客Jaward Nazir则写道这名男子“越来越有攻击性” ，并说“给数十亿穆斯林带来了坏名声”。





另一人上传了一段视频，视频中这名男子自称叫穆罕默德，是“真主的奴隶”。





“我从来没有这么害怕过，”另一名乘客说。



这架A330飞机上的194名乘客和5名机组人员被疏散到航站楼。





新州警察局长凯伦·韦伯(Karen Webb)表示，机组人员很好地缓和了形势。





她还回答了乘客的问题，他们想知道为什么警察花了三个小时才进入飞机并逮捕这名男子。





“我觉得三个小时很不错了，”她在周二接受2GB采访时表示。





“我们永远不能假设任何事情，我们不知道这个人是单独行动，还是他实际上在飞机上或飞机外得到其他支持，所以你不能做出任何假设。”





她承认这对乘客来说很可怕。



协助协调停机坪行动的澳大利亚联邦警察表示，他们在安全的情况下采取了行动。





他们在一份声明中说：“澳大利亚联邦警察不会透露行动事宜，但一旦认为乘客和机组人员安全，就会制定应急响应计划并启动疏散。”





联邦反对党领袖彼得·达顿（Peter Dutton）赞扬马来西亚航空公司机组人员在事件中保持冷静和镇定。





内阁部长比尔·肖顿（Bill Shorten）表示，他无法想象乘客的感受。





“这是一场灾难。非常可怕。”





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