为什么睡眠困难不仅仅是个人生活方式及习惯问题？

睡眠看似简单， 每个人都会睡觉。但正如许多人所知，无论在媒体上读到什么，想睡眠充足并非那么简单。





如何“正确”入睡是自助文章中的热门话题，诸如《专家建议：无论您年龄多少 都能睡个好觉》之类的标题都承诺能解决您夜间醒来的问题。





老年人通常是这些信息的受众。通过对2018年至2021年新西兰媒体刊登的文章进行分析，我们发现随着年龄的增长，睡眠不可避免会减少。





同时，睡眠被形容为一种万灵药：良好的睡眠被描绘为有助于保持生产力、预防疾病和脑退化症，并最终延年益寿。





但这些文章大多针对个人，以及他们如何改善睡眠，通常没有提到导致睡眠不佳的外部因素。



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个人选择与睡眠





我们研究过的许多文章都传达了一个关键信息——睡眠问题通常只是一个做出正确选择的简单问题。因此，如果您睡眠不足，可能是自己的责任。





人们会因糟糕的“睡眠健康习惯” 而被教育，比如熬夜看手机，咖啡饮用过量，或者白天锻炼不足。





事实上，喝太多咖啡因或盯着屏幕到深夜确实可能会影响睡眠。 而良好的睡眠对健康也确实很重要。





但情况比这复杂得多。任何为保持良好睡眠而苦恼的人都知道，简单的小窍门并不能总是克服导致这些困扰的复杂情况。



对其他因素保持警觉





良好的睡眠不仅仅是“做出正确选择”的问题。越来越多的国际研究表明，睡眠受到的影响远不止于个人行为，而通常还受到个人的社会和经济环境影响。





新西兰的研究正在丰富我们对这一领域的认知。一项基于4000多人的调查发现，毛利（Māori）人睡眠不足的情况比其他人群的更为普遍，部分原因是他们夜间工作的比例更高。





国际研究还发现，女性由于承担“照料角色”而更容易失眠。





美国一项研究发现，儿童或老人（或两者）无偿照料者的睡眠时间比有偿照料者或不承担照料责任的人群更短，睡眠质量更差。 对新西兰526名护理人员的调查结果显示，有三分之二的照料者人群报告存在轻度或严重的睡眠障碍。





我们还知道睡眠不足与包括糖尿病和心脏病在内的疾病有关。





研究发现，睡眠紊乱者比没有睡眠问题的人群更易患高血压、中风、冠心病和心律不齐。





不承认睡眠不佳的社会背景意味着媒体中的睡眠信息忽视了根本原因，而倾向于快速解决问题的幻觉。



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睡眠“商品化”





睡眠也越来越被视为一种商品，声称有助于改善睡眠质量的产品（例如睡眠追踪器）的市场不断扩大。





睡眠追踪器承诺能够测量和提高睡眠质量。然而，它们的可靠性可能有限——一项研究发现，经过测试的睡眠追踪器在准确检测睡眠方面存在问题，特别是对于夜间活动较多的老年人而言。





将公共卫生问题视为个人选择问题很常见。例如，酒精和快餐消费经常被视为个人责任和个人选择不当的问题。然而，市场营销和获取健康食品途径的作用却很少受到关注。





当然，获得良好睡眠的简单技巧可能对某些人有用，但忽视影响良好睡眠的潜在社会和经济因素并不能解决问题。





注重个人行为的健康促进信息忽略了改善健康的结构性障碍，例如贫困、低教育水平、高监禁率、不合格或者拥挤的住房条件，以及种族主义等。





我们需要超越改变个人行为的相关信息，去讨论不平等问题——为谁能睡个好觉，而谁却不能。





本文作者：





玛丽·布雷尼（Mary Breheny）



惠灵顿维多利亚大学（Victoria University of Wellington）健康心理学副教授





罗西吉·布森（Rosie Gibson）



梅西大学（Massey University）心理学院高级讲师





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