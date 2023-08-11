【园艺热线】怎样把番茄种得既好吃又好看之：番茄的整枝打叶技术

番茄色彩鲜艳、品种繁多、形状各异、味道鲜美，深受华人喜爱。在之前的节目中，我们讲了番茄的品种、栽种准备、催芽育苗和栽培管理。除了浇水施肥，在番茄植株的生长过程中我们还要注意整枝打叶。





给番茄整枝打叶的方法有很多，比如：



单杆整枝法

双杆整枝法

连续摘心法等

我们在这里只介绍，单杆整枝的技术和栽培管理要点，





单干整枝法是目前番茄生产上普遍采用的一种整枝方法。





蕃茄单杆整枝，顾名思义就是植株只保留一根主杆开花结果，所有主茎（主杆）和叶片之间（称为叶腋）长出来的侧芽全部摘除（即打杈）。





整枝要一直做到留足一定层数穗果后摘顶心（摘除生长点，也叫打尖）后才算完成。



单杆整枝第一阶段

我们以无限生长小型番茄（Tommy Toe）为例：在番茄苗移栽种到地里或大盆里的同时，在每棵苗侧边1厘米处插一根竹竿或铁塑杆（直径10毫米左右，长度1.5-1.8米），用软塑料绳宽松绑扎，或园艺夹子固定，使苗的主杆不倒下去，能够沿着杆子挺直生长。





小苗移栽后进入缓苗期，一直到第一花序开花之前，不需要做任何整枝。



番茄植株结构名称：侧芽（腋芽Sucker）、花穗和顶芽/生长点等 Credit: 张厥樑 小苗移栽后大约一个月左右，第一序花穗开花了，我们可以看到叶片和主茎之间（叶腋）中都长出不同长度的侧芽（Sucker），这时候我们就要开始打侧芽/侧枝，即开始整枝了。





第一序花穗开花后，离花穗下面最近的这个叶腋里长出的側芽会快速生长，等到这个侧芽长到5厘米长以上时，开始摘除側芽（不要在侧芽太小时摘）。在离侧芽根部3-5毫米处用手扳断侧芽（或用消毒后的剪刀剪断）。





花穗下面的这根侧芽必须及时摘除，否则它将快速长大成为粗壮的侧枝，并开花结果，使主枝向侧面倾倒，形成多杆结果的不理想形状。



Credit: 张厥樑 整枝第一阶段注意事项和栽培管理要点：



仅仅摘除第一序花穗下面的所有侧芽。再绑扎一次，让继续植株挺直生长。

不要摘除任何叶片，因为植株和花序的生长都需要叶片的光合作用。

不要触碰第一序花穗及以上的任何部分包括侧芽，特别小心不要碰坏花穗和顶芽（生长点）。

单杆整枝第二阶段

第一次整枝后1-2个星期，第二花穗和三序花穗等相继出现，花穗的下方又会出现许多侧芽。由于气温转暖，加上雨水充沛和施肥，侧芽与蕃茄植株一起快速生长。我们应用第一阶段讲述的方法继续摘除侧芽，并巡查和摘除其它新长出的侧芽。



摘除第一序花穗下面侧芽后2周。第二、三、四花穗出现，花穗下面的侧芽快速长大。 Credit: 张厥樑 第二序花穗下面侧芽。 剪除第二序花穗下面侧芽。 整枝后，再绑扎一次，让蕃茄植株的主杆始终保持挺直上升，不弯下来。





绑扎时要注意不要把花穗与竹竿绑得太靠近。扎绳子要松一些，留有主杆增粗的余地。再检查一次，尽量不留长大的侧芽。





此后几周重复这些整枝打侧芽的程序，一直到第六序或第七序花穗长大之后摘顶芯。





整枝第二阶段注意事项和栽培管理要点：



不要摘除主杆上的叶片（除非底部叶片发黄或烂了可以摘除）。

不要触碰整理任何没有结果成形的花穗。

不要错把生长点当侧芽摘掉，避免的方法是，只摘除花穗下方的侧芽，现阶段不要碰花穗以上的部位。

经常巡查和摘除漏摘的和其它新长出的侧芽。

此后几周要经常巡视植株生长情况，重复进行以上这些整枝摘除侧芽的程序，一直到第六序或第七序花穗长大之后摘顶芯。



单杆整枝第三阶段

第一次整枝后一个月左右，也即移栽后二个月左右（大约在12月初），小型番茄的第六和七序花穗陆续出现，新的侧芽又不断会出现，而且长得极快，用同样的方法巡查和摘除所有新长出的侧芽，并根据需要进行绑扎。





由于天气持续温暖，第一穗果已经开始成熟颜色发白，然后逐渐变红。检查果串，小心地剪掉畸形和过小的果子或还来不及结果的花穗，使果串最终保持大小均匀整齐。



第一花穗的果子已经膨大成形，前端有一颗果子特别小，这颗果是长不大的，留着它只会妨碍其它果吸收营养，也影响整个果串的形状美观。可以果断把这颗果子剪除。 Credit: 张厥樑 第一花穗的果子已经膨大成形，前端还有一朵未结果的花，它是来不及长大结果的，须及时剪除，使其它果子健壮生长。 Credit: 张厥樑 剪除小花后，还留7颗果子，虽然前面二颗果子略小，但由于植株很健壮，足以供应果子生长的营养，所以保留7个果子，前面二个果子以后还会长大一些。 Credit: 张厥樑 疏果留果





每穗花留几个果 ？



每穗选留4-6朵正常健壮花蕾，其余花蕾疏掉。疏掉每一花穗中的第一朵最早开放的花。

小果品种每穗留6个果

Credit: 张厥樑

大果品种每穗留4个果

Credit: 张厥樑

每株留几层花穗 ？



大果品种留4-5层穗果

小果品种留6-7层穗果

最后保留2片叶摘心（打顶）

打叶





整枝第三阶段阶段的另一项重要工作是“打叶”。





这个阶段第一花穗的果子就是已经开始成熟发白，然后逐渐变红。





我们要摘除第一果串以下的所有叶子，不管叶子是否发黄统统摘除。使得植株的下方通风透气，减少病虫害侵入，也有利于土壤里的水分和养料直接输送到果子。



第一花穗的果子已经开始发白，然后逐渐变红。摘除第一果串以下的所有叶子。（小型蕃茄） Credit: 张厥樑 第一花穗的果子已经开始发白，然后逐渐变红。摘除第一果串以下的所有叶子。（中大型蕃茄） Credit: 张厥樑 第一果串以下的所有叶子摘除后，植株的下方通风透气，减少病虫害侵入，也有利于土壤里的水分和养料直接输送到果子。 Credit: 张厥樑 植株的下方开放出更多的通风透气空间，有利于水分和养料直接输送到果子，加速果子膨大成熟。 Credit: 张厥樑 单杆整枝第三阶段注意事项和栽培管理要点：



浇水： 这个阶段，气候非常炎热干旱，在高温的天气，不必使用遮盖物遮荫，但是必须天天浇水，浇透水，浇大量的水，甚至早晚各一次。注意，植株根部的土可以做成凹下去的盘状，使浇下去的水蓄留在根的周围被全部吸收，如果土表光滑或有斜坡，水浇下去，就流掉了，效果很差。

在植株根部挖一个25cm左右的坑，有利于植物吸收水分。 Credit: 张厥樑

施肥： 植株生长快，长果实，要每周施一次富含磷钾有机液肥，比如Blood and Bone或液态追肥Seasol Powerfeed等。

侧芽： 侧芽，特别是顶部的侧芽长得非常快，一不小心就会长成侧枝，使得植株开叉变弯。要及时摘除所有侧芽侧枝。

单杆整枝第四阶段

当第二花穗的果子也已经开始成熟发白，并逐渐变红。这时可以摘除第一果串以上，第二果串以下的所有叶子。





植株的下方释放出更多的通风透气空间，有利于水分和养料直接输送到果子，加速果子膨大成熟。





注意，我们一般只摘除第一、二层果子下面的叶子，二层以上的叶子一直留着，保持植株需要的光合作用，继续制造养分。





这个阶段，小型蕃茄植株已经长到1.8米左右，第6-7花穗已经开花或结果，按照植株生长的状况和环境许可，决定在第6或7花穗后摘顶。





方法是在顶端的花穗上面2张叶片处摘掉生长点。中大型蕃茄一般在第4-5花穗后摘顶，方法相同。此后主枝不再继续生长，但可能促发下面的侧枝，一旦发现新的侧枝随即摘除。



第6、7花穗后摘顶，顶端花穗以上2片叶后摘除生长点（红圈）。 Credit: 张厥樑 整枝第四阶段的注意事项和栽培管理要点：



浇水施肥： 这个阶段是果实膨大成熟时期，要每天浇透水，每周施一次富含磷钾有机液肥。



吊挂果串： 果实膨大成熟后重量增加，支撑果串的果枝很容易折断，造成水分和养分输送不到果子，影响果子生长。可以用专用塑料挂钩或绳子吊挂果串，特别是中大型果子。

果实膨大成熟后重量增加，支撑果串的果枝很容易折断，用专用塑料挂钩或绳子吊挂果串。 Credit: 张厥樑

防虫防鸟： 只要阳光充足，株距够大，空气流通，浇水充足，一般我们种的番茄植株的病虫害很少。在果子变红后，用防鸟网或防虫网四周围住和底部封住植株，可以有效防鸟和老鼠。

Credit: 张厥樑

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