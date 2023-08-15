船只在印度尼西亚失踪 正在搜寻四名失踪的澳大利亚人

要点 人们正在搜寻在印尼Aceh附近水域失踪的四名澳大利亚人；

失踪者被确认是埃利奥特·富特（Elliot Foote）、斯蒂芬·韦斯（Steph Weisse）、威尔·蒂格尔（Will Teagle）和乔丹·肖特（Jordan Short）；

他们曾乘坐木质快艇在Aceh Singkil地区的Sarang Alu和Banyak周围海域航行。

四名澳大利亚人在印度尼西亚Aceh附近的水域失踪，目前正在进行搜救行动。





这四名澳大利亚人是埃利奥特·富特（Elliot Foote）、斯蒂芬·韦斯（Steph Weisse）、威尔·蒂格尔（Will Teagle）和乔丹·肖特（Jordan Short），他们曾乘坐木制快艇在Aceh Singkil地区的Sarang Alu和Banyak周围海域航行。





两艘船上共有12名澳大利亚公民和5名印度尼西亚公民，事发时他们正在前往Pinang岛。





该岛被誉为旅游胜地，以白沙滩和适合冲浪闻名。



Credit: Kenneth Macleod / SBS News 上周日下午，两艘船从Nias岛的North Nias港出发，该港口位于印尼苏门答腊岛以东约150公里处。在航行过程中，船只遇到了强降雨等恶劣天气。





Nias的搜救机构在本周一的一份声明中表示，遇险的其中10人决定留在Sarang Alu岛上避难，而其他人则继续行程。





Pinang岛上的度假村随后向该搜救机构报告称，载有10名乘客的船只已安全抵达，但并未看到早前离开的船只。





救援人员已派出至少两艘救援船和一艘医疗船前往搜救区域。





澳洲外交与贸易部确认正在与印尼当局密切合作，支持搜救工作。



一位发言人告诉澳联社（AAP），该部门已向这四个家庭提供领事援助。





本周一晚上，失踪澳洲人的家属在份声明中表示，家属仍然抱有希望，希望他们能够被找到。





声明称：“一想到埃利奥特、斯蒂芬、威尔和乔丹在海上失踪，我们的心就很痛。我们继续祈祷，并希望他们能被找到。”



“我们要感谢印尼当局和澳洲政府在搜救工作继续进行的同时提供的持续援助。”





印度尼西亚是一个拥有超过1.7万个岛屿的群岛国家，渡轮和船是常见的交通方式。但由于安全标准松懈，外加过度拥挤的问题，事故频频发生。





今年七月，在印度尼西亚Sulawesi岛附近，一艘超载的客船翻覆，造成15人死亡。





2018年，在北苏门答腊省的一个湖中，一艘装载约200人的过载渡轮沉没，造成167人死亡。1999年2月，另有一艘过载客船沉没，当时有332人在船上，仅有20人幸存，这是该国有记录以来最严重的事故之一。



失踪儿子的父亲 “我的心很痛”

埃利奥特的父亲彼得·富特（Peter Foote）表示，澳洲外交和贸易部已经包机绕着船只失踪的区域搜寻，“但是他们并没有在那里停留很长时间”。





“我们真的很需要在空中的眼睛，直升机或者小型固定翼飞机，任何我们能得到的东西，”他在9号台的Today节目中说。





“我们仍然很乐观......显然他们在船上有食物和水，船上有顶棚，所以应该还好，而且还有电子设备。”





但福特表示，不知道到底发生了什么还是很难受。





他说：“你在身体上、胃里、任何地方都能感受到它。”





“真的很痛苦，经历过的人都会知道和理解。是的，我从来没有过这样的感觉，我的心很痛，这太可怕了，”他说。





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