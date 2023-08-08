对抗中国影响力 澳洲宣布对外援助战略重大修改

和平方舟（Peace Ark）是一艘医院船，自 2008 年首次出发以来，已经访问了 40 多个国家。





船上有 50 多名医生，目前正在横渡太平洋，提供免费医疗服务。





它隶属于中国海军，在北京以外地区运营。





澳大利亚政府希望通过新的对外援助战略挑战这种影响力。





外长黄英贤（Penny Wong）说：“在过去的几个月里，你们可能已经听我说过很多次，在这些挑战的背景下，我国必须动用所有的国家力量、所有的国家手段来帮助塑造我们想要的地区。”





此次未宣布新的资金投入，相反，这是一本关于如何使用预算案所分配的47亿澳元的规则手册——2023-24财年，澳大利亚的对外援助预算为47亿澳元。





国际发展与太平洋事务部长帕特·康罗伊（Pat Conroy）说，这项战略没有任何隐藏的目的。





“这是基于我们合作伙伴的优先事项。我们的政策是透明的，不是交易性的，没有附加条件。我们利用一切机会推动当地的就业采购和技能发展，最终提供高质量的服务。”





但这是有条件的，新建项目必须聘用当地工人。





大多数价值超过300万澳元的基础设施项目必须改善性别平等或增强应对气候变化的能力。



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帕特·康罗伊再次说道：“我们会考虑将其放置在岛屿的哪个位置，使其能够经受住海平面上升的影响，并适合未来使用，或者当我们建造学校时，我们会使用抗飓风的螺丝钉，以确保在因气候变化导致更强烈的飓风时，我们不会因为飓风而失去学校的屋顶。”





洛伊研究所（Lowy Institute）印度太平洋发展中心（Indo Pacific Development Centre）的罗兰·拉贾（Roland Rajah）说，澳大利亚可能有点过于谨慎，而中国可能有点操之过急。





“澳大利亚可能有太多的繁文缛节，可能有太多的风险需要规避。另一方面，中国并没有对其项目进行很多尽职调查，他们可能会很快批准一个项目，可能会很快开展一个项目，但这往往会导致日后出现问题。因此，我们也不想朝着这个方向发展——我们不想最终陷入竞相逐低的局面。”





影子外交部长西蒙·伯明翰（Simon Birmingham）说，新外交战略中的条件得到了两党的支持。





他说：“糟糕的发展援助会给太平洋岛国带来持久的问题，我们应该确保他们远离这种援助，并了解其后果。 同时确保澳大利亚的优质投资得到所有人的理解。”





政府小心翼翼地避免将中国列为新战略背后的导火索，但外长暗指一些国家利用发展和债务进行胁迫。





黄英贤说：“每个国家都必须能够决定自己的命运，为自己做出选择，这是我们世界观的核心。这就是为什么我们不参与削弱主权的不可持续的借贷。这也是我们的关系建立在伙伴关系和尊重基础上的原因。”





该战略旨在使澳大利亚继续成为首选的安全合作伙伴。



