【SBS新闻快报】墨尔本夜空“火球”身份揭晓 为俄罗斯火箭残骸

要点： 墨尔本夜空“火球”为俄罗斯火箭残骸；

19名澳洲男子涉全球虐童网络被捕；

澳总理表示希望下月与习近平会面；

澳大利亚或迎全新公共假期。

墨尔本夜空“火球”为俄罗斯火箭残骸

澳大利亚航天局表示，昨晚（8月7日）在墨尔本上空出现的“光球”实际上是俄罗斯火箭部件重新进入大气层。





维州和塔州的居民报告称，8月7日午夜前不久，他们看到了一道明亮的光线划过天空，留下一条看似火焰的尾迹，一些目击居民认为这是一颗流星。





澳大利亚航天局在一份声明中表示，这些闪亮的光影是俄罗斯联盟2号运载火箭（Soyuz-2）的残骸，该火箭在当晚早些时候发射升空。



声明称，火箭残骸计划安全地重新进入大气层，并坠入塔斯马尼亚州东南海岸附近的海洋中。





弗林德斯大学的太空考古学家爱丽丝·戈尔曼（Alice Gorman）副教授表示，大家看到的是该火箭的二级残骸。





“墨尔本居民所看到的，是昨天俄罗斯发射的联盟2号火箭的二级火箭残骸。该火箭的第三级进入了地球轨道并释放了导航卫星。但第二级火箭从箭体上分离，并坠回地球大气层，所以大家看到的其实是二级火箭残骸在大气层中燃烧着坠落。”



19名澳洲男子涉全球虐童网络被捕

跨国调查人员在早前两名美国联邦调查局（FBI）探员被谋杀后展开的一项针对暗网虐童材料的调查行动，揭发了一个“布局精密”的网络虐待儿童犯罪网络的澳大利亚分支。





美国联邦调查局探员阿尔芬 (Daniel Alfin) 及施瓦岑贝格 (Laura Schwartzenberger) 2021年于佛罗里达州 (Florida) 一处房产执行搜查令时，被一名恋童癖电脑程序员所射杀。





这名 55 岁的信息技术从业人员胡贝尔 (David Lee Huber)，被怀疑是一个跨国虐待儿童网络的成员，但他在当局正式落案起诉前已自杀身亡。





联邦调查局其后设立并领导了一项国际调查行动，主要针对一些制作及在暗网分享虐待儿童材料的犯罪分子，其中也包括澳籍人士。





而澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police）反儿童剥削中心（anti-child exploitation centre）领导的“巴基斯行动”（Operation Bakis）起诉了 19 名涉嫌触犯虐待儿童罪行的男子，并救出 13 名儿童。





联邦警察局指挥官施奈德表示，随着调查的继续，可能会有更多犯罪分子落网。





“查看、分发和制作虐童材料是一种可怕的罪行。这个犯罪网络为了避免被发现而做出的精密布局，表明了这些犯罪分子有多危险。像这样的人逍遥法外的时间越长，意味着虐童罪行持续的时间就越长。这是一个复杂的网络。虽然我们已经指控了19人，但联邦警察局和我们的合作伙伴不排除会作出与此事有关的进一步逮捕行动。



澳总理表示希望下月与习近平会面

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，希望能下月出席在印度举办的二十国集团领导人峰会（G20）时能与中国国家主席习近平会面。





阿尔巴尼斯说，与中国发展稳定的双边关系符合澳大利亚的国家利益。他对中国在上周五宣布取消对澳大利亚大麦加征 80.5% 关税的决定表示欢迎，称这是“一年多的工作成果”。





“我相信我们有可能在未来即将举行的G20会议期间再次会面，”阿尔巴尼斯说。





阿尔巴尼斯上一次与习近平主席会面是去年年底在印度尼西亚举行的G20峰会期间。那是自2016年以来两国最高领导人举行的首次会晤。



澳大利亚或迎全新公共假期

阿尔巴尼斯还表示，若澳大利亚国家女足队能够顺利进入决赛，将在下一次全国内阁会议提议设立全新的联邦公共假期。





本周一晚，在女足世界杯十六强淘汰赛首圈比赛中，澳大利亚队以2比0击败了世界排名第13的丹麦队晋级八强，而下一场比赛将对阵法国或摩洛哥。





阿尔巴尼斯表示，如果澳女足能够一路晋级决赛（将于8月20日举行），他将向所有州和领地的领导人发出个人呼吁，以为此设立公共假期。





据悉，上一个由国家内阁同意的公共假期是去年九月纪念伊丽莎白二世女王去世的全国哀悼日。





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