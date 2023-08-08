19名澳洲男子涉全球虐童网络被捕 包括一名联邦公务员

两名美国联邦调查局探员被一名疑似恋童癖电脑程序编写员谋杀，揭发一宗涉及澳大利亚且布局精密的国际虐待儿童网络罪行。

man seen during arrest

警方提供的片段显示，南澳一名疑似恋童癖暗网网络用户被警方逮捕。 Source: Supplied / AFP

要点：
  • 由澳洲联邦警方反儿童剥削中心领导的“巴基斯行动”，起诉19名涉嫌虐待儿童罪行的男子；
  • 其中两名澳籍涉案人员已被判刑，其他人的案件则正排期候审；
  • 联邦警察局指挥官施奈德表示，犯罪分子使用加密技术及暗网，为执法部门带来挑战。
跨国调查人员在早前两名美国联邦调查局（FBI）探员被谋杀后展开的一项针对暗网虐童材料的调查行动，揭发了一个“布局精密”的网络虐待儿童犯罪网络的澳大利亚分支。

美国联邦调查局探员阿尔芬 (Daniel Alfin) 及施瓦岑贝格 (Laura Schwartzenberger) 2021年于佛罗里达州 (Florida) 一处房产执行搜查令时，被一名恋童癖电脑程序员所射杀。

这名 55 岁的信息技术从业人员胡贝尔 (David Lee Huber)，被怀疑是一个跨国虐待儿童网络的成员，但他在当局正式落案起诉前已自杀身亡。

联邦调查局其后设立并领导了一项国际调查行动，主要针对一些制作及在暗网分享虐待儿童材料的犯罪分子，其中也包括澳籍人士。

而澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police）反儿童剥削中心（anti-child exploitation centre）领导的“巴基斯行动”（Operation Bakis）起诉了 19 名涉嫌触犯虐待儿童罪行的男子，并救出 13 名儿童。

其中两名澳籍被告其后已被判刑，其他人的案件则正排期审理。

两名男子分别为 32 岁及 81 岁。他们在全国各州及领地均有进行犯罪活动。
澳洲联邦警方表示，大部分被捕人士从事的职业都需要对信息和通信技术有“高度”认识。

警方星期二 (8 月 8 日) 发布的一份新闻稿表示：“(犯罪分子) 利用软件匿名共享档案、在留言板上聊天并在网络内部登入网站。”

“他们能够搜索和分发虐待儿童的图像及视频材料，并疑似使用加密及其他方法避过执法机构的侦察。”

联邦警察局指挥官施奈德表示，犯罪分子使用加密技术及暗网，为执法机关带来挑战。

施奈德说：“这些被指控的罪犯为了避免被发现而采取的措施，令他们变得特别危险——他们能避开被发现的时间越长，他们的虐待 (儿童) 的时间循环就会持续得越久。”

联邦调查局的相关调查已令 79 人因涉嫌参与该网络的犯罪行为而被捕。

任何人若要取得支援服务，可联络 Lifeline 危机支援热线 13 11 14、防止自杀热线 Suicide Call Back Service 1300 659 467 以及 儿童服务热线 Kids Helpline 1800 55 1800。

要获取更多资讯，可浏览
beyondblue.org.au
以及
lifeline.org.au


欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。
阅读更多

擅闯轨道是违法行为 罚金最高5500澳元

澳大利亚或迎来一个全新的公共假期？与女足息息相关

“我悲痛欲绝”：维州涉嫌致命蘑菇餐的烹饪者否认有不当行为

警方表示会在调查拉塞尔岛致命房屋火灾时保持“开放态度”

分享
Published 8 August 2023 2:23pm
By Winmas Yu
Source: AAP
Available in other languages

Share this with family and friends