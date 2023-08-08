19名澳洲男子涉全球虐童网络被捕 包括一名联邦公务员

要点： 由澳洲联邦警方反儿童剥削中心领导的“巴基斯行动”，起诉19名涉嫌虐待儿童罪行的男子；

其中两名澳籍涉案人员已被判刑，其他人的案件则正排期候审；

联邦警察局指挥官施奈德表示，犯罪分子使用加密技术及暗网，为执法部门带来挑战。

跨国调查人员在早前两名美国联邦调查局（FBI）探员被谋杀后展开的一项针对暗网虐童材料的调查行动，揭发了一个“布局精密”的网络虐待儿童犯罪网络的澳大利亚分支。





美国联邦调查局探员阿尔芬 (Daniel Alfin) 及施瓦岑贝格 (Laura Schwartzenberger) 2021年于佛罗里达州 (Florida) 一处房产执行搜查令时，被一名恋童癖电脑程序员所射杀。





这名 55 岁的信息技术从业人员胡贝尔 (David Lee Huber)，被怀疑是一个跨国虐待儿童网络的成员，但他在当局正式落案起诉前已自杀身亡。





联邦调查局其后设立并领导了一项国际调查行动，主要针对一些制作及在暗网分享虐待儿童材料的犯罪分子，其中也包括澳籍人士。





而澳大利亚联邦警察局（Australian Federal Police）反儿童剥削中心（anti-child exploitation centre）领导的“巴基斯行动”（Operation Bakis）起诉了 19 名涉嫌触犯虐待儿童罪行的男子，并救出 13 名儿童。





其中两名澳籍被告其后已被判刑，其他人的案件则正排期审理。





两名男子分别为 32 岁及 81 岁。他们在全国各州及领地均有进行犯罪活动。



澳洲联邦警方表示，大部分被捕人士从事的职业都需要对信息和通信技术有“高度”认识。





警方星期二 (8 月 8 日) 发布的一份新闻稿表示：“(犯罪分子) 利用软件匿名共享档案、在留言板上聊天并在网络内部登入网站。”





“他们能够搜索和分发虐待儿童的图像及视频材料，并疑似使用加密及其他方法避过执法机构的侦察。”





联邦警察局指挥官施奈德表示，犯罪分子使用加密技术及暗网，为执法机关带来挑战。





施奈德说：“这些被指控的罪犯为了避免被发现而采取的措施，令他们变得特别危险——他们能避开被发现的时间越长，他们的虐待 (儿童) 的时间循环就会持续得越久。”





联邦调查局的相关调查已令 79 人因涉嫌参与该网络的犯罪行为而被捕。





任何人若要取得支援服务，可联络 Lifeline 危机支援热线 13 11 14、防止自杀热线 Suicide Call Back Service 1300 659 467 以及 儿童服务热线 Kids Helpline 1800 55 1800。





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