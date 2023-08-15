原住民舞蹈节：舞蹈队里长者是领舞高手

By Photogragher Mr. Jiayuan Liang 1.jpeg

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摄影师梁家源前往拍摄Quinkan Laura舞蹈节，深切体会原住民舞蹈的独特之处。

前不久，摄影师梁家源前往约克角小镇Laura拍摄当地的一个原住民舞蹈节：Quinkan Laura舞蹈节。

家源介绍说，Quinkan在原住民的语言里是古老的意思，另外，这个舞蹈节的举办地非常神圣，舞蹈队的人员组成和舞台也非常有特色：通常在舞蹈队里，长者是引领舞蹈的重要担当。

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