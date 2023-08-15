原住民舞蹈节：舞蹈队里长者是领舞高手

原住民舞蹈节：舞蹈队里长者是领舞高手Play09:41下载SBS Audio应用程序其他收听方式Apple PodcastsGoogle PodcastsDownload (8.87MB) 摄影师梁家源前往拍摄Quinkan Laura舞蹈节，深切体会原住民舞蹈的独特之处。前不久，摄影师梁家源前往约克角小镇Laura拍摄当地的一个原住民舞蹈节：Quinkan Laura舞蹈节。家源介绍说，Quinkan在原住民的语言里是古老的意思，另外，这个舞蹈节的举办地非常神圣，舞蹈队的人员组成和舞台也非常有特色：通常在舞蹈队里，长者是引领舞蹈的重要担当。点击收听详细报道欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。请在 Facebook 和 Twitter 关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。READ MORE何为伽马（Garma）？伽马节由何而来？澳洲住房危机：调查称消防员、护士等行业人士都租不起房分享Latest podcast episodes【专访】贾宝华教授：多样化的科研方能服务多样化的社会如何避免吃到有毒的野蘑菇？食品专家来解读澳洲女足半决赛对阵英格兰：全澳多地直播观赛点一览SBS早新闻（8月15日）