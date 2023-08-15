Matildas球星麦阿诺德“改变人生”的一天

澳大利亚国家女足队Matildas的门将阿诺德长期回避的一个“小调整”却为她带来了巨大的变化。

A woman smiling.

Matildas门将阿诺德（Mackenzie Arnold）患有听力障碍。 Source: AAP / Jono Searle

Matildas的门将阿诺德（Mackenzie Arnold）是球队晋级周三晚与英格兰队的世界杯半决赛的关键。

除了在小组赛中表现出色外，这位 29 岁的门将还在上周六晚与法国队的点球大战中表现出了“钢铁般的意志”，扑出了一系列射门，确保澳大利亚队顺利晋级下一阶段的关键比赛。

不过，很多人都不知道阿诺德其实一直戴着助听器。
A woman wearing a black uniform walking on a stadium field.
阿诺德说她戴上助听器的那个日子是“改变命运”的一天。 Source: AAP, SIPA USA / News Images
今年 4 月，她在Instagram上发布了一段视频，视频中她从一家英国听力公司领取了助听器，佩戴的时候面带微笑。

她在帖子中写道：“我最亲近的人都知道，我已经回避这一天很久了，但这是改变我生命的一个小插曲。”

“我领到了助听器，虽然这是我需要适应的东西，但我对这小小的调整感激不尽。”
Matildas players huddling and cheering.
Matildas在女足世界杯四分之一决赛中点球击败法国队后，阿诺德（中）与队友庆祝。 Source: AAP / Jono Searle
本月早些时候，她说自从开始使用助听器后，重新找回了自信。

阿诺德在比赛和训练时并不佩戴助听器，据说是因为助听器在比赛时不合适。

她说：“我很难说这是否真的影响了我的自信或表现。”

“我对自己在对阵尼日利亚队时的表现不太满意。那天我一整天都没有戴助听器，我在想也许是我的大脑没有受到足够的刺激——我也不确定。”
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“我现在做的很多事情都与听力有关。当我戴上耳机时，我确实感觉自己更自信了，我感觉自己更警觉了，也更有活力了。”
这是否与我在比赛中的表现有关，我还不太确定，但我觉得是的。
阿诺德在新冠大流行期间才意识到自己可能患有听力障碍，当时人们需要佩戴口罩。

她说：“那是在新冠之后，每个人都戴上了口罩，这让我意识到我读唇语的能力比我想象的要强。”
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阿诺德的哥哥也戴着助听器，帮助她完成了这一过程。

“我需要有人来做这件事，因为我太害怕了，不敢迈出第一步。”

“我的朋友们总是劝我去检查一下听力，然后我哥哥为我迈出了第一步。他在伦敦找到了一家听力中心（阿诺德在英格兰女子超级联赛中为西汉姆队效力），我去做了听力检查，结果直接告诉我需要助听器。”
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我一直知道自己的听力不是很好，但我不愿意接受终生佩戴助听器的现实。在过去的 10 年里，我发现我的听力越来越差，所以最终我别无选择，因为我的生活质量才是最重要的。
阿诺德并不是唯一一个对这一改变感到兴奋的人。

在阿诺德发布了她佩戴助听器的心路历程后，队友福德（Caitlin Foord）开玩笑地回复道： “终于不用再重复我的话了。”

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Published 15 August 2023 3:01pm
Presented by Yudie Huang
Source: SBS
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