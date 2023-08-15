【现场说法】有数套房产的单身人士能否通过家庭信托更好地保护资产？

在本期《现场说法》热线节目中，Auslaw澳和律业管理合伙人林汇铭律师介绍了有关家庭信托的一些知识。



家庭信托

家庭信托是一种协议，其中一人或一家公司同意代为持有资产，通常是为了让家族成员受益。受托人有自由裁量权，可以决定每年将信托的收益和资本收益分配给哪些家族成员。这与固定信托不同，固定信托的收益分配是固定的。因此，家庭信托也被称为自由分配信托（discretionary trust)。





信托是一种关系，而不是像公司那样的法律实体。在信托中，一个人（受托人）持有资产，以造福于另一个人（受益人），这些资产被称为"信托财产"。受托人是代表信托行事的法律实体。





最常见的信托类型是家庭信托，其中家庭的投资或企业由父母共同持有，或由父母控制的私人公司持有，并代表家庭扩展成员（现有和未来成员）。



信托契约(trust deed)

信托不像公司那样是一个独立的法律实体。它是信托各方之间的协议，需要以信托契约的形式书面化。信托契约规定了信托的运作方式和各方在信托中的角色。





信托中的主要参与方有：



受托人（trustee)

受益人 （beneficiaries）

信托设立人（settlor)

受托人





受托人是信托资产的法定所有者，可以是个人或公司。他们负责管理信托，并对信托的债权人负责。如果受托人是个人，可能会对信托的债权人有责任；但如果是公司，责任会转移到公司身上。通常为了避免受托人个人对债权人的责任，会指定一家公司作为信托的受托人。受托人有权酌情将信托的收入和资本收益分配给指定的受益人。



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受益人





信托的受益人可以是个人或公司，他们有资格在特定财政年度内获得信托的收入和资本收益，但不具备对信托的控制权。受益人的权利与受托人的角色不同，受托人是信托的管理者。





信托可以指定主要受益人，并且还可以提名未指定的受益人。这些未指定的受益人可以包括被指定主要受益人的扩展家庭成员。简而言之，信托是一种安排，让受益人从信托中受益，而受托人负责管理和保护信托的资产。





信托设立人





信托的设立阶段只涉及设立人，他需要将资产或一笔金额交给受托人，并签署信托契约。一旦信托成立，设立人将不再对信托有持续性的参与。委托人应是与信托没有其他关系的人，通常会选择家庭朋友、律师或会计师来担任委托人。



信托产权归属（trust vesting）的含义是什么？

"Vesting"指的是信托产权归属的过程。信托契约通常会规定一个日期或事件（例如最年轻的受益人达到特定年龄），在此日期或事件发生时，信托财产的权益必须归属给特定受益人。这一过程被称为"归属日期"或"终止日期"。在产权归属时，信托财产的受益权变得固定，以避免违反"永久性规则"，即防止信托永远持续下去。为了了解信托何时产权归属，您应该查阅信托契约。





信托产权归属后的具体情况将取决于信托契约的条款。例如，信托契约可能规定，在归属日，受托人应该通过将信托财产分配给特定受益人来结束信托，或者可能规定受托人从这个日期起继续为某些受益人持有信托财产。





信托的归属并不总是意味着信托结束或者创建一个新的信托。如果信托契约允许受托人在归属日期后为指定受益人持有信托财产，那么相同的基本信托关系将继续存在，尽管受托人的职责会有所变化。例如，在归属后，受托人将不再有任意权力来指定收入或资本的使用。





根据信托契约，信托的归属可能会产生税务影响，包括资本利得税（CGT）后果。





在节目中，听友们还咨询了专项律师聘请、讨债授权书、遗嘱设立的简化与强化、据遗嘱继承房产并出售后受到继子挑战等问题，林汇铭律师均做了详细解答。





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