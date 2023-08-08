吉娜·莱因哈特是西澳大利亚皮尔巴拉地区铁矿石的幸运继承者。在她父亲Lang Hancock于1992年去世后，她将这一财富发展成为一个庞大而强大的采矿帝国。





莱因哈特以汉考克(Hancock)和赖特(Wright)在Hope Downs地区发现的矿权为基础，与力拓公司（Rio Tinto公司）于2005年签订协议（后者持有该项目的50%股份）。她还担任汉考克采矿公司（Hancock Prospecting公司）的执行主席。





Hope Downs铁矿石采矿综合体由四座位于纽曼（Newman）附近的露天矿组成。每年产量超过4500万吨矿石，成为澳大利亚最大、最成功的铁矿项目之一。





汉考克采矿公司坚持认为在开发Hope Downs综合体的过程中承担了所有工作和财务风险，并且合法拥有这些宝贵的矿产资源。





莱因哈特一共育有四名子女。与第一任丈夫育有一儿一女，John和 Bianca，也是法院近期所审理诉讼的原告。Gina与第二任丈夫育有2个女儿， Hope和Ginia。





此次莱因哈特和其公司涉及的诉讼，主要是各个原告想要争夺Hope Downs矿区的采矿权使用费（Mining Royalties）和/或 Hope Downs的所有权。





莱因哈特的2个最年长孩子的诉求：Hope Downs 矿业的大部分股权；母亲莱因哈特滥用家族信托受托人（trustee）的身份，将Hope Downs矿从家族信托中剥离——莱因哈特将Hope Downs从家族信托中剥离出来， 并用自己控制的公司开发Hope Downs项目。





莱因哈特的两个子女声称他们有权分享Hope Downs矿业项目的大部分股权，因为这些资产是由他们的祖父（Lang Hancock）留给他们的。





法庭披露了一份2006年的电子邮件往来，最初是莱因哈特的两个孩子John（长子）和Hope（三女儿）之间的通信。John在邮件中详细描述了他的诉讼计划，试图撤销他们的母亲作为信托的受托人。他声称母亲将一些资产从家族信托中转移，其中包括Hope Downs的矿权，从而增加了她在汉考克采矿公司的控制权。





该家族信托经历过 2015 年的诉讼，母亲莱因哈特已经不再是受托人。现在的受托人是大女儿 Bianca。但是在此次最近的纠纷中，莱因哈特的两个子女再次提起母亲在作为受托人的时候滥用职权，损害了受益人（子女 4 人）的利益。





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LISTEN TO 【现场说法】澳洲亿万富翁家族信托纠纷再提受托人“滥用权力”问题 SBS Chinese 08/08/2023 27:15 Play

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