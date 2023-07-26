美国强生公司在婴儿爽身粉案件中被判向一名身患癌症的原告支付1880万美元赔偿。该原告表示，由于从小就大量接触强生公司生产的爽身粉，他的心脏周围组织患上了致命的间皮瘤。





强生公司的子公司LTL Management于4月在新泽西州特伦顿市申请破产，提议支付89亿美元以解决 38000多起诉讼，并防止出现新的案件。这是该公司第二次试图通过破产解决爽身粉索赔问题。此前，美国联邦上诉法院驳回了该公司早些时候的申请。





如果此类案例发生在澳大利亚，原告做出这样的指控，需要提供什么证据？在破产程序进行过程中，是不是法律诉讼就不得不停止了呢？在本期《现场说法》节目中，Murdock Cheng律师事务所首席律师郑伟俊从案例出发，和听友们聊了聊相应的法律话题。





另外，听友们在节目中还咨询了委托书的权限与限制、为有疾病史的孩子申请签证但未收到移民局回复、不满隔壁邻居改建两层房屋的计划、谁可以申请破产、欠债方在欠条写定的截止还款日期前未还款怎么办、10万元以下的欠款追讨案例如何节省法律诉讼费、864签证的等候时间等问题，郑律师均做了详细解答。请您点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】强生子公司因产品质量索赔两度申请破产 破产程序会阻止法律诉讼吗？ SBS Chinese 26/07/2023 27:01 Play

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《现场说法》听众热线逢每月第二、三、四个周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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