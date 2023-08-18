【园艺热线】蚜虫的防与治之：蚜虫为何既难防又难治？

种菜种花最讨厌的是蚜虫。除了冷天最冷的一段日子,平均气温超过12度就会出现蚜虫。





蚜虫特别能繁殖，气温合适差不多不到一星期就产生一代。据说一年能产生30-50代。





蚜虫除了不会分裂繁殖和断枝再殖，它可以卵生、胎生，可以有性繁殖也可以无性繁殖。





当蚜虫所处的环境营养条件和气温条件都较好的情况下，雌蚜虫就会通过无性繁殖的方式，自己复制自身DNA进行大量地繁殖后代。这种繁殖方式最大的优势就是繁殖速度很快，甚至胎生的孩子肚子里已经怀孕，出世不久就会生孩子。





虫害严重时往往祖孙几代同堂。在不受干扰下条件一个蚜虫一年可以繁殖过亿后代。加大蚜虫的防治难度。



当接近冬天所处的生活环境以及营养来源都比较恶劣时，蚜虫则会选择进行有性繁殖，通过交配后所繁殖的后代基因型具有多样性，对于环境的适应能力也会更强。





当一棵植物上所生存的蚜虫数量较多时，或者是这棵植物上基本上已经没有什么营养来提供给蚜虫时，蚜虫就会开始孕育有翅膀的后代，这些后代不仅有有翅膀的雌虫，也有有翅膀的雄虫。





这些有翅膀的后代可以飞到别处寻找新的食物和配偶，继续取食和繁殖，有翅蚜频繁更换取食位点，具备更强的转移扩散能力。





在入冬前通过雌雄交配产卵，最终以虫卵的形式进行越冬。这些越冬卵在早春气温稳定之后就可以孵化为雌虫，然后开始进行孤雌繁殖。



蚜虫的危害分为直接危害和间接危害

直接危害 以成虫和若虫刺吸植物的汁液，造成叶面卷缩变形、嫩茎扭曲、生长点坏死、植株生长缓慢、叶片黄化（左图）、造成减产，严重时植株萎蔫死亡。





间接危害 是指蚜虫在刺吸植物的汁液直接危害的同时传播多种病毒病（右图）。常见如炭疽病、锈病、煤烟病等。



蚜虫为什么难防难治

天气导致偏高的气温、偏少的降水、较低的相对湿度对蚜虫的发生、繁殖非常有利（蚜虫发生的适温度24-28°C、适相对湿度50-85%)。3-7天即可繁殖一代，一头蚜虫一生可繁殖50-70头，且世代重叠，造成防治难度大。 蚜虫有不少天敌如七星瓢虫、草蛉虫、食蚜蝇、寄生蜂、螳螂等，由于农药的大量使用使天敌的数量减少。

蚜虫甜的排泄物——蜜汁是蚂蚁最爱，蚂蚁会保护蚜虫，驱赶蚜虫天敌。甚至如放牧一样把蚜虫转移到新嫩枝以得到更多的蜜汁。蚂蚁会将它们的虫卵搬到隐秘的地方，帮助它们孵化长大。

有翅膀的蚜虫能借助风力迁移到更大范围。

下期的园艺热线，园艺高手张崇炎要着重和您聊聊蚜虫的防治方法。欢迎您在8月25日早上8:20收听SBS普通话园艺热线直播。





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