【园艺热线】蚜虫的防与治之：蚜虫为何既难防又难治？

种菜种花最讨厌的是蚜虫。除了冷天最冷的一段日子,平均气温超过12度就会出现蚜虫。
蚜虫特别能繁殖，气温合适差不多不到一星期就产生一代。据说一年能产生30-50代。
蚜虫除了不会分裂繁殖和断枝再殖，它可以卵生、胎生，可以有性繁殖也可以无性繁殖。
当蚜虫所处的环境营养条件和气温条件都较好的情况下，雌蚜虫就会通过无性繁殖的方式，自己复制自身DNA进行大量地繁殖后代。这种繁殖方式最大的优势就是繁殖速度很快，甚至胎生的孩子肚子里已经怀孕，出世不久就会生孩子。
虫害严重时往往祖孙几代同堂。在不受干扰下条件一个蚜虫一年可以繁殖过亿后代。加大蚜虫的防治难度。
当接近冬天所处的生活环境以及营养来源都比较恶劣时，蚜虫则会选择进行有性繁殖，通过交配后所繁殖的后代基因型具有多样性，对于环境的适应能力也会更强。
当一棵植物上所生存的蚜虫数量较多时，或者是这棵植物上基本上已经没有什么营养来提供给蚜虫时，蚜虫就会开始孕育有翅膀的后代，这些后代不仅有有翅膀的雌虫，也有有翅膀的雄虫。
这些有翅膀的后代可以飞到别处寻找新的食物和配偶，继续取食和繁殖，有翅蚜频繁更换取食位点，具备更强的转移扩散能力。
在入冬前通过雌雄交配产卵，最终以虫卵的形式进行越冬。这些越冬卵在早春气温稳定之后就可以孵化为雌虫，然后开始进行孤雌繁殖。
蚜虫的危害分为直接危害和间接危害
直接危害以成虫和若虫刺吸植物的汁液，造成叶面卷缩变形、嫩茎扭曲、生长点坏死、植株生长缓慢、叶片黄化（左图）、造成减产，严重时植株萎蔫死亡。
间接危害是指蚜虫在刺吸植物的汁液直接危害的同时传播多种病毒病（右图）。常见如炭疽病、锈病、煤烟病等。
蚜虫为什么难防难治
- 天气导致偏高的气温、偏少的降水、较低的相对湿度对蚜虫的发生、繁殖非常有利（蚜虫发生的适温度24-28°C、适相对湿度50-85%)。3-7天即可繁殖一代，一头蚜虫一生可繁殖50-70头，且世代重叠，造成防治难度大。
- 蚜虫有不少天敌如七星瓢虫、草蛉虫、食蚜蝇、寄生蜂、螳螂等，由于农药的大量使用使天敌的数量减少。
- 蚜虫甜的排泄物——蜜汁是蚂蚁最爱，蚂蚁会保护蚜虫，驱赶蚜虫天敌。甚至如放牧一样把蚜虫转移到新嫩枝以得到更多的蜜汁。蚂蚁会将它们的虫卵搬到隐秘的地方，帮助它们孵化长大。
- 有翅膀的蚜虫能借助风力迁移到更大范围。
下期的园艺热线，园艺高手张崇炎要着重和您聊聊蚜虫的防治方法。欢迎您在8月25日早上8:20收听SBS普通话园艺热线直播。
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