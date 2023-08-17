世界杯女足半决赛引发观赛狂潮 也给警方带来“挑战一夜”

周三晚，在世界杯女足半决赛，澳大利亚队不敌英格兰队，这场比赛吸引了全澳至少1115万名观众收看，不包括在户外观赛的人群。与此同时，悉尼和墨尔本两城的警力也经历了“极具挑战的一夜”。





周三晚，悉尼火车公司（Sydney Trains）通知旅客，晚上10点过后，阿什菲尔德（Ashfield）的供电设备出现了“轻微故障”，导致列车立即延误。





该处铁路信号灯箱遭破坏，导致数万名澳大利亚队球迷在比赛结束的回家路上被耽搁了数小时。



大约一小时后，悉尼火车公司称延误是由人为破坏造成的，新州警方在接到恶意破坏的报告后于晚上11点左右抵达阿什菲尔德的布朗街（Brown Street）。





警方称，铁路信号箱内的电缆被切断，设备遭到破坏。新南威尔士州交通局称，悉尼火车公司立即派出了专业工程师，花了约 90 分钟才恢复正常。





凌晨1点左右，47 岁的达米安·扎克·斯图尔特（Damian Zac Stewart）在附近的布朗街被捕。不久之后，33 岁的安东尼·乔尔·派克（Anthony Joel Pike）也被逮捕。这两名男子将面临法庭审判。





派克被指控犯有严重非法闯入以实施严重可公诉罪行、危及铁路上人员安全、毁坏或损坏财产以及无合法理由进入非规定场所的封闭土地等罪行。





斯图尔特被控犯有严重破门入室可公诉罪行、危害铁路沿线人员安全、毁坏或损坏财产、藏有破门工具、藏有违禁药物、无合法理由进入非指定场所的封闭土地以及违反保释规定等罪行。





与此同时，在墨尔本，该场半决赛进行时，一群喧闹的人群冲破了金属路障，并在联邦广场点燃了数十枚信号弹，警方对支持者的行为表示失望。





周三晚的比赛吸引了无数观众前往联邦广场观赛，在晚上8点开球前联邦广场就已人满为患。当局呼吁人们改到AAMI Park观赛。





但30分钟后，人群开始冲过安保人员的阻拦，与广场内的支持者汇合。从录像中可以看到，当警卫和警察后退时，年轻人推开金属路障，将其推倒并冲了进去。



骑警、公共秩序反应小组和高速公路巡逻队最终赶来控制了不守规矩的人群。





尽管有罚款7400澳元的警告，但由于球迷们发射了 50 多枚信号弹，联邦广场上还是弥漫着红色的烟雾。



球迷在联邦广场释放了信号弹。Source: AAP / Michael Currie / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA 社交媒体上的画面显示，在开球前一小时和下半场萨姆·科尔（Sam Kerr）踢进绝杀球后，有人燃放了信号弹。





维州警方对人群的行为表示失望，特别指出了一大群“主要是男性青年”，并称这是一个“具有挑战性的夜晚”。





“50 多枚照明弹被发射，多枚照明弹被扔进人群，幸运的是，目前我们还没有发现有人受伤。”警方在一份声明中表示。



球迷在联邦广场释放信号弹，造成秩序混乱。 Source: AAP/ Photo by Michael Currie / SOPA Images/Sipa USA) Credit: SOPA Images/Sipa USA 四名年龄从16岁到23岁不等的男子因持有照明弹而被发出处罚通知，一名16岁的男孩因投掷照明弹而受到警告。





警方已经获得了这些信号弹事件的监控录像，警探将对此展开调查。





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