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半决赛中澳大利亚队不敌英格兰队 科尔向“了不起的”队友和球迷致敬

在2023年女足世界杯的半决赛中，虽然澳大利亚国家女足队Matildas不敌英格兰队，但她们已经创造了历史。

Tony Gustavsson hugs Sam Kerr on the field. There are two England players to their left.

Coach Tony Gustavsson said Kerr was beating herself up for her failure to get the Matildas back into the game. Source: SIPA USA / Bildbyran

要点：
  • 澳大利亚国家女足队在半决赛中以两球之差输给了英格兰队；
  • 澳大利亚女足队将在周六与瑞典队争夺季军；
  • T澳大利亚女足队教练表示英格兰队当晚表现更出色。
虽然在本届女足世界杯夺冠的可能性被英格兰队终结，但澳大利亚队Matildas还有更多的目标要实现。

澳大利亚女足队将在周六晚与瑞典队争夺季军。

在周三晚的半决赛中，澳大利亚队队长萨姆·科尔（Sam Kerr）重返首发阵容，并在下半场初段为球队将比分扳成 1比1，但之后英格兰队又连进两球。

在因伤缺席世界杯初期的比赛后，科尔在过去两场比赛中都是替补出场。

“我现在满脑子都是失望，”当被问及她的远射时，科尔告诉记者。
“我想现在唯一让我保持微笑的是，我们激励了整个国家，每个人都在支持我们。”

“这次比赛非常棒，每支球队、每名球员、每位到访者都说我们的国家有多美。”

“所以我认为，对我们来说，这次比赛有望改变澳大利亚女足的命运。”
科尔在当晚比赛后段有几次机会将比分扳平，但最终未能射球入门。

澳大利亚国家女足队教练托尼·古斯塔夫松（Tony Gustavsson）表示，科尔为自己没能让澳大利亚队扳回一城而自责不已。

古斯塔夫松承认，英格兰队“表现得比我们好”。

“我们本来有机会打成 2 比 2，但几分钟后就变成了 3 比 1。非常遗憾的是，这就是那种比赛，”他在赛后对记者说。

“你必须明白，有时你会碰到一支状态更好的球队，我认为英格兰队比我们表现得更好。”
Matildas已经比任何其他澳大利亚足球队（男队或女队）在足球世界杯中走得更远。

2006 年，澳大利亚国家男足队Socceroos打破了 32 年的世界杯参赛荒。他们在那一年进入了16强，在2022年也取得了类似的成功。
在 2023 年世界杯的征程中，澳大利亚国家女足队Matildas赢得了新球迷，她们的赛事打破了观赛人数记录。

她们上一场的比赛吸引了近二十年来体育赛事的最多电视观众，周三晚上的比赛也同样备受关注。

卡特里娜·戈里（Katrina Gorry）也许无法为胜利庆祝，但这场比赛是她为 Matildas队出战的第100 场比赛，这天也是她女儿哈珀（Harper）的两岁生日。

瑞典队在上一场比赛中以一球之差输给了西班牙队，她们将在布里斯班与澳大利亚女足队交锋，决出季军。

本届女足世界杯冠军将在周日决出，届时西班牙队和英格兰队将在悉尼的澳大利亚体育场比赛。

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Published 17 August 2023 12:50pm
By Aleisha Orr
Source: SBS, AAP
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Australia

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