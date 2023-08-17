半决赛中澳大利亚队不敌英格兰队 科尔向“了不起的”队友和球迷致敬

要点： 澳大利亚国家女足队在半决赛中以两球之差输给了英格兰队；

澳大利亚女足队将在周六与瑞典队争夺季军；

T澳大利亚女足队教练表示英格兰队当晚表现更出色。

虽然在本届女足世界杯夺冠的可能性被英格兰队终结，但澳大利亚队Matildas还有更多的目标要实现。





澳大利亚女足队将在周六晚与瑞典队争夺季军。





在周三晚的半决赛中，澳大利亚队队长萨姆·科尔（Sam Kerr）重返首发阵容，并在下半场初段为球队将比分扳成 1比1，但之后英格兰队又连进两球。





在因伤缺席世界杯初期的比赛后，科尔在过去两场比赛中都是替补出场。





“我现在满脑子都是失望，”当被问及她的远射时，科尔告诉记者。



“我想现在唯一让我保持微笑的是，我们激励了整个国家，每个人都在支持我们。”





“这次比赛非常棒，每支球队、每名球员、每位到访者都说我们的国家有多美。”





“所以我认为，对我们来说，这次比赛有望改变澳大利亚女足的命运。”



科尔在当晚比赛后段有几次机会将比分扳平，但最终未能射球入门。





澳大利亚国家女足队教练托尼·古斯塔夫松（Tony Gustavsson）表示，科尔为自己没能让澳大利亚队扳回一城而自责不已。





古斯塔夫松承认，英格兰队“表现得比我们好”。





“我们本来有机会打成 2 比 2，但几分钟后就变成了 3 比 1。非常遗憾的是，这就是那种比赛，”他在赛后对记者说。





“你必须明白，有时你会碰到一支状态更好的球队，我认为英格兰队比我们表现得更好。”



Matildas已经比任何其他澳大利亚足球队（男队或女队）在足球世界杯中走得更远。





2006 年，澳大利亚国家男足队Socceroos打破了 32 年的世界杯参赛荒。他们在那一年进入了16强，在2022年也取得了类似的成功。



在 2023 年世界杯的征程中，澳大利亚国家女足队Matildas赢得了新球迷，她们的赛事打破了观赛人数记录。





她们上一场的比赛吸引了近二十年来体育赛事的最多电视观众，周三晚上的比赛也同样备受关注。





卡特里娜·戈里（Katrina Gorry）也许无法为胜利庆祝，但这场比赛是她为 Matildas队出战的第100 场比赛，这天也是她女儿哈珀（Harper）的两岁生日。





瑞典队在上一场比赛中以一球之差输给了西班牙队，她们将在布里斯班与澳大利亚女足队交锋，决出季军。





本届女足世界杯冠军将在周日决出，届时西班牙队和英格兰队将在悉尼的澳大利亚体育场比赛。





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