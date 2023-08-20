周日，总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）在工党全国会议上发表演讲，并在会议上讨论了大多数澳大利亚最关心的问题，包括生活成本危机。





之后，天空新闻主持人安德鲁·克伦内尔（Andrew Clennell）向总理提问，汽油价格是多少。





他说：“在一次会议演讲中很明显，生活成本是本届政府的首要任务和核心。我曾经在汽油价格问题上难倒了一位总理。你能告诉我目前汽油的大致价格是多少吗？”





阿尔巴尼斯说：“好吧，我不会去给我的车加油，但我上次加油的价格大约是 1.80 澳元。”





克伦内尔修正称周日汽油价格约为 2.10 至 2.20 澳元。





许多人认为，阿尔巴尼斯在会议上的表现使政府重新关注生活成本问题，而不是支持宪法改革的民意公投。





当被问及政府可以采取哪些措施来帮助澳大利亚人减轻痛苦时，阿尔巴尼斯说，俄罗斯对乌克兰的战争是罪魁祸首。





“我们知道，俄罗斯入侵乌克兰对包括油价在内的所有能源价格都产生了重大影响。我们需要继续尽力降低通胀压力。因此，在通胀问题上，我们的政策分为三个部分，”他说。





“一是将预期的 780 亿澳元赤字转变为约 200 亿澳元的盈余。第二是我们正在采取生活成本减免措施，我们的能源价格减免计划、免学费的TAFE、更便宜的儿童保育等措施都旨在降低生活成本，而不会对通胀造成压力。第三个要素是应对供应链挑战。”



澳大利亚汽油零售价再次飙升

根据比价网站Compare the Market的分析，91辛烷值无铅汽油全澳平均零售价为每升2.06澳元，创下自2022年7月以来的新高。





据该网站五个城市的数据显示，墨尔本的油价最高，平均每升2.16澳元。





阿德莱德和布里斯班的平均油价仍低于每升2澳元，分别为1.94澳元和1.97澳元。珀斯为2.05澳元，悉尼为2.10澳元。





有预测称，悉尼、墨尔本等大城市的汽油价格将连续一个月保持在每升2澳元以上。



是时候换电动车了吗？

根据国际能源机构（International Energy Agency）2023年发布的报告，在2022年，电动汽车占所有新车销量的14%，高于2021年的9%。





三个市场主导了全球销量。其中，中国再次成为领跑者，占全球电动汽车销量的约60%。目前，全球道路上行驶的全部电动汽车中，有一半来自中国。





在第二大市场欧洲，电动汽车在2022年销量增加约15%。这意味着，在每五辆汽车中，就至少有一辆是电动汽车。





在美国，电动汽车销量全年增加55%，占市场份额的8%。





与世界其他发达经济体相比，澳大利亚的电动汽车产业仍然落后。





根据联邦汽车工业商会的数据，今年 6 月，纯电动、混合动力或插电式混合动力车型占全国新车销量的 16.6%。





其中，纯电动汽车占今年上半年新车销量的7.4%。





那么，澳大利亚电动汽车销量为何仍相对较低？





这可能涵盖基础设施、二手市场、制造商优先建造左舵车辆、电网成本、市场选择等方面相关。





在本期《生活相对论》节目当中，听众朋友们还分享了关于省油的小窍门、油价对比APP、偏远地区应对的电动汽车挑战等方面的看法。请点击收听详细内容。



LISTEN TO 【生活相对论】汽油价格涨涨涨：有啥省油小妙招？是时候换电动汽车了吗？ SBS Chinese 20/08/2023 31:21 Play





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