LISTEN TO 对抗澳洲第二大癌症“杀手” 居家肠癌筛查检测有多重要？ SBS Chinese 21/08/2023 09:42 Play

澳大利亚政府日前宣布与澳大利亚癌症理事会（Cancer Council Australia）合作发起一项全国宣传活动，敦促更多澳大利亚人参与全国肠癌筛查计划（National Bowel Cancer Screening Program - NBCSP）。





肠癌是澳大利亚第二大癌症杀手。 肠癌病变可以毫无症状，没有相同疾病家族史的人士也会罹患这种癌症。





澳大利亚政府与澳大利亚癌症理事会合作，鼓励每一名50至74岁的澳大利亚人，包括居澳华人，利用每两年免费邮寄给他们的肠癌筛查工具包做一次自我检测。





西悉尼大学及悉尼科技大学医学教授林奇恩医生对SBS中文普通话节目表示：“我们知道，尽早发现肠癌至关重要。如果早期就能得到检测，肠癌成功治愈率可以达到90%。”





一项调查研究发现澳大利亚华人社区在参与肠癌筛查中存在独特的需求，数据显示，华人社区中讲普通话和粤语的人群参与肠癌筛查的比例低于全国平均水平。





林医生说：“根据维多利亚州癌症理事会行为研究中心的一份调查报告，在讲普通话的澳大利亚华人中，有37.6%符合资格的人没有动力以这种方式检测肠癌。报告指出，生活中其他更为急迫的事情或是不记得，是阻碍人们没有完成筛查检测的原因。”





“这项调查同时发现，在讲粤语的澳大利亚人中，有36.4%符合资格的人对筛查感到不安，并且担忧检测流程或是化验结果。”



林医生补充道，事实上居家肠癌检测非常简单，容易操作。





与此同时，肠癌筛查计划还有 简体 和 繁体 中文信息页面，在这里，您可以通过中文了解 完成居家肠癌筛查的主要步骤 。





针对上述提到的因忙碌生活而忘记或没有及时作肠癌检测的情况，癌症理事会的提醒服务能够帮助人们更容易地记住这项检查。





林医生表示：“你登记后，将会收到中文的短信和电子邮件，提醒你把检测包放在厕所马桶上或盥洗盆边上，让你能一目了然地看到，提醒自己尽快作检测。”





您现在可以通过 英文 或 中文 来订阅提醒电邮。





目前澳大利亚全国肠癌筛查计划主要针对50岁至74岁的高发人群，但对于50岁以下人士，也不应忽视肠道功能方面的变化及潜在的风险。





林医生介绍说：“近几年这个癌症有年轻化的趋势，所以，如果尤其是有家族病史、有直接家属有肠癌或消化道癌症的人群，不管你多少岁，你应该如实地向你的家庭医生报告。家庭医生要按照实际情况并要看家族史是否跟某些基因可能是相连的，并且去做出一个筛查的计划。”





“除此以外，如果你发现自己大便有出血、大便规律有改变或并非因饮食习惯改变而出现的肠道功能改变，如腹胀、腹痛等，应刻不容缓地找你的家庭医生进一步去检测。”



