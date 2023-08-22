澳洲女足队壁画将被安置在悉尼体育场 记录精彩瞬间庆祝历史性成功

新州政府已委托在澳大利亚体育场(Stadium Australia)安置一幅巨型壁画，以庆祝澳大利亚国家女足队Matildas在2023年国际足联女足世界杯上取得的历史性成功。

Matildas

Steph Catley of Australia celebrates with team mates after scoring a goal during their FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand match against Ireland. Source: Getty / Bradley Kanaris

周日，新州政府宣布，将在澳大利亚体育场安置一幅巨大、永久的壁画，去庆祝 Matildas足球队在今年国际足联女足世界杯期间获得的历史性成功。

在本届女足世界杯期间，澳大利亚民众对足球特别是女足的热情进一步高涨。据新州政府公布的数据，过去一个月，在新州举行的女足世界杯11场比赛中，悉尼接待了逾60万名（603957）球迷；整个赛事期间，悉尼各场馆每场比赛的平均观众数为54905人，创下赛事新高。

新州政府宣布，这一壁画将安置在Accor Stadium东侧外立面上，以此展现澳大利亚女足队的表现是如何激发了全澳民众的想象力，并激励了下一代女运动员。

新州州长柯民思（Chris Minns）盛赞Matildas球员的拼搏。他说：“新州是澳大利亚女子运动的发源地……Matildas的表现激发了澳大利亚和足球界的想象力。我很自豪地宣布，澳大利亚体育场将用一幅壁画来永久纪念她们的。

“玛丽·福勒（Mary Fowler）、斯蒂芬·凯特利（Steph Catley）、凯特琳·福德（Caitlin Foord）和麦肯齐·阿诺德（Mackenzie Arnold）与萨曼莎·科尔（Samantha Kerr）一起成为家喻户晓的名字，让世界认识到澳大利亚是一个足球国家,”他说。
MATILDAS AUSTRALIA SWEDEN
澳大利亚国家女足队球员在赛场上。 Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE
新州体育部长史蒂夫·坎普（Steve Kamper）说: “Matildas在2023年女足世界杯上取得的成就不仅将留在我们的记忆中，也将留在她们创造历史的澳大利亚体育场。”

“它将每天提醒每年参观悉尼奥林匹克公园的1000万名游客，这是有史以来最伟大的国际足联女足世界杯，以及整个国家是如何支持Matildas的。”

该壁画将由现有的预算拨款资助。

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Published 22 August 2023 1:21pm
By SBS Chinese
Source: SBS

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