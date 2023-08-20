女足世界杯效应：政府为女性运动提供两亿拨款是否足够？

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）于8月19日宣布，政府将为女子体育运动增加2亿澳元的投资，同时进行改革，以确保澳大利亚人不会错过观看他们喜爱的偶像的比赛。





澳大利亚女子足球队Matildas的队长科尔（Sam Kerr）表示，女足世界杯最大的遗产应该是为女性运动提供更多的财政支持。





总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，"Play Our Way"计划是政府对女性运动最大的资助承诺之一。



“这是为了确保下一代萨姆·凯尔斯（Sam Kerrs）和麦肯齐·阿诺德（Mackenzie Arnold）不仅仅是获得掌声，而是获得所需的基础设施和设备。我们将看到参与体育运动的人数激增。这就是为什么这2亿澳元将大有作为。我们不仅要承认这是一个国家鼓舞人心的时刻，还要抓住为下一代提供机遇的机会。”





政府指定了一个专家小组来设计该计划，并为体育拨款制定指导方针。





小组成员包括：前Matildas队队长卡普（Tal Karp），篮球传奇杰克逊（Lauren Jackson），网球明星埃利斯（Liz Ellis）和残奥会金牌得主德罗扎里奥（Madison de Rozario）。





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