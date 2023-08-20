女足世界杯效应：政府为女性运动提供两亿拨款是否足够？

ANTHONY ALBANESE WOMENS SPORT FUNDING ANNOUNCEMENT

Australian women's former Olympic soccer player Tal Karp and Prime Minister Anthony Albanese during a press conference in Brisbane, Saturday, August 19, 2023. The Albanese government will roll out $200 million in funding for women's sport and overhaul broadcast rules in the wake of the Matildas' success. (AAP Image/Dominic Giannini) NO ARCHIVING Source: AAP / DOMINIC GIANNINI/AAPIMAGE

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随着“Matildas热潮”席卷全国，越来越多的人呼吁大家要确保这种热情能够转化为对女子运动的更多支持。

澳大利亚总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）于8月19日宣布，政府将为女子体育运动增加2亿澳元的投资，同时进行改革，以确保澳大利亚人不会错过观看他们喜爱的偶像的比赛。

澳大利亚女子足球队Matildas的队长科尔（Sam Kerr）表示，女足世界杯最大的遗产应该是为女性运动提供更多的财政支持。

总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）表示，"Play Our Way"计划是政府对女性运动最大的资助承诺之一。
“这是为了确保下一代萨姆·凯尔斯（Sam Kerrs）和麦肯齐·阿诺德（Mackenzie Arnold）不仅仅是获得掌声，而是获得所需的基础设施和设备。我们将看到参与体育运动的人数激增。这就是为什么这2亿澳元将大有作为。我们不仅要承认这是一个国家鼓舞人心的时刻，还要抓住为下一代提供机遇的机会。”

政府指定了一个专家小组来设计该计划，并为体育拨款制定指导方针。

小组成员包括：前Matildas队队长卡普（Tal Karp），篮球传奇杰克逊（Lauren Jackson），网球明星埃利斯（Liz Ellis）和残奥会金牌得主德罗扎里奥（Madison de Rozario）。

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