在澳大利亚队Matildas 阵容中有哪些成员？女足世界杯英雄背后的故事

随着 Matildas 试图在女足世界杯的征程中一路高歌猛进，每场比赛都打破了上座率和电视收视率的记录。





多年来，人们一直在谈论 Matildas 队中的 "黄金一代"，她们将在 20 多岁的时候进入巅峰期--体育科学认为这个年龄段的运动员达到了身体的巅峰。





在世界杯上，人们寄希望于这批运动员能为这场本已惊心动魄的比赛画上一个梦幻般的句号。





如果您是第一次了解 Matildas ，或者不确定球队成员，我们分享这支球队背后的故事。她们中有些人已经在一起踢了十多年的球，有些人只在一起踢过几分钟。





Sam Kerr



山姆·克尔是唯一一位在澳大利亚、美国和英格兰国内联赛中获得最佳射手的球员。 Source: AAP / Dan Himbrechts 作为队长和历史最佳射手，山姆·克尔（Sam Kerr）不仅是 Matildas 最重要的球员之一，她还被广泛认为是世界上最好的球员之一。





总结一下她极长的奖项清单——她是唯一一个在澳大利亚、美国和英格兰国内联赛中获得最佳射手的人，被评为澳大利亚年度最佳青年球员，并且在她目前的俱乐部切尔西效力的所有三个赛季都连续赢得了年度最佳球员奖。





她也是第一位也是唯一一位获得久负盛名的全球金球女子奖提名的澳大利亚人，也是自2018年该奖项成立以来每届获得提名的两位选手之一。





克尔在 12 岁时才开始踢足球，青少年时期的天赋和速度让她在 15 岁时就被快速选入国家队。2010 年，她的第一个进球是一个笨拙的偏转，但从那以后，赢得比赛的令人惊叹的进球不断涌入。





29岁的她在相对较短的时间内取得了非凡的成就，包括因在澳大利亚和世界各地扩大这项运动的粉丝群而受到赞誉。





克尔在训练中撕裂了小腿肌肉后没有进入任何世界杯小组赛阶段，但在两场比赛后被宣布身体健康。





球队在没有她的情况下取得了胜利 —— 他们在对阵尼日利亚的比赛中丢失三个进球，但以决定性的胜利战胜了加拿大和丹麦。







Mary Fowler



玛丽·福勒在19岁时转会曼城，这是俱乐部最昂贵的转会之一。 Source: AAP / Mark Baker 当克尔小腿受伤时，Matildas 的球迷们惊慌失措，想知道前线将如何填补空白。





目光转向玛丽·福勒（Mary Fowler），她是球队最年轻的球员，可以说是球队最激动人心的新天赋选手之一。





现年 20 岁的她已为 Matildas 球队出场近 40 次，并成为该队最昂贵的转会之一，当时她从法国蒙彼利埃队转会至英格兰曼城队，是曼城队的常规首发球员。





由于她父母的国籍，她有资格为巴布亚新几内亚队和爱尔兰队效力，但澳大利亚队的支持者无疑对她选择自己出生的国家感到高兴。





粉丝们经常问 "玛丽-福勒为什么戴手套？" 她过去一直对此讳莫如深，但本周终于回答了这个问题。





"我还没有告诉任何人（戴手套的原因）--这有点傻，"她告诉 Optus Sport。"但老实说，我只是戴着手套，因为我会感觉坐立不安。通常，我训练时都戴着戒指，但如果天气冷，我就戴手套，比赛时我不能戴戒指，所以我通常都戴手套"。





Caitlin Foord



在女足世界杯16强赛对阵丹麦的比赛中，凯特琳·福特为澳大利亚队打进第一个进球。 Source: AAP / Sipa USA 凯特琳·福德（Caitlin Foord）在澳大利亚队对阵丹麦队的比赛中表现出色，一次又一次地攻破对手的防线，并通过门将的腿打进一粒世界级进球。





她当之无愧地获得了本场比赛的最佳球员称号，她说她非常喜欢为 Matildas 队踢球，但当被问及进球时她在想什么时，她直截了当地回答 "没什么"。





中后卫阿兰娜·肯尼迪（Alanna Kennedy）说："她点燃了比赛。"她太不可思议了。她是目前世界上最好的球员之一。"





现年 28 岁的福德自 16 岁起就加入了 Matildas 高级队，目前已攻入 30 多个进球。





在英格兰，她与斯蒂芬·凯特利（Steph Catley）一起效力于阿森纳（Arsenal）俱乐部，并因连续几年在欧洲女子冠军联赛（UEFA Women's Champion's League）中的精彩进球赢得了包括伊恩·赖特（Ian Wright）在内的众多俱乐部传奇人物的赞誉。





Steph Catley



斯蒂芬·凯特莉在对阵爱尔兰的比赛中打进点球。 Source: AAP / Dan Himbrechts 在本届世界杯上，斯蒂芬·凯特莉戴上了 Matildas 的队长袖标，并为球队打进了第一个进球。





她用队友们常说的左脚 "魔杖"，罚进了爱尔兰队的点球。一个多星期后，她又在对阵加拿大队的比赛中罚进了一个非常相似的点球。





凯特利在左翼与福德的配合近乎神来之笔，打出了令人难以置信的进攻。





这位 29 岁的球员曾在澳大利亚和美国踢俱乐部足球，并于 2020 年与伦敦阿森纳队签约。





她对世界杯上场时间并不陌生--在 2015 年世界杯上，她为澳大利亚队踢满了每一分钟，在 2019 年世界杯上，她也踢了几乎同样多的时间，即使在澳大利亚队战胜牙买加队的比赛中她的手骨折了。





Mackenzie Arnold



本届女足世界杯是麦肯齐·阿诺德第三次参加女足世界杯。 Source: AAP / Sipa USA 麦肯齐·阿诺德（Mackenzie Arnold）是被征召参加本届世界杯的三名守门员之一，她说几个月前她并没有想到自己会成为第一人选。





但她努力训练，并进入了她职业生涯中的最佳状态，在二月份的国际国家杯第一轮比赛中被评为最佳球员。





阿诺德一直公开自己的听力损失对生活的影响--除了上场比赛，她都戴着助听器。





在比赛前，"勇士队"的阵容中会出现儿童 "吉祥物"--阿诺德与一位戴着助听器的小女孩的合影，这些照片被广泛分享。





Hayley Raso



海利·拉索是首位签约西甲豪门皇家马德里的澳大利亚球员。 Source: AAP / Victoria Adkins 海莉·拉索（Hayley Raso）是Matildas最重要的进球威慑力之一，也是身体素质最好的球员。





这一点在世界杯首战爱尔兰队的比赛中就已显露无遗，当时她立即创造出机会，在残酷的铲球中处于施加和接受的状态。





在 2018 年的一场比赛中，拉索在一次碰撞中背部骨折，她一度以为自己再也不能上场比赛了，但经过几个月艰苦的康复和手术后，她又回来了，而且在右翼的速度一如既往。





她每场比赛都会在头发上系上丝带，这些丝带已经闻名遐迩，并激发了拉索创作一系列儿童读物的灵感。





她说，这些丝带让她在比赛时感到与家人很亲近。从她刚开始踢球起，她的祖母每个赛季都会给她一条与她的球衣相匹配的丝带。





拉索曾在英格兰、澳大利亚和美国效力过几个赛季，2023 年年中，她成为第一个签约西班牙豪门皇家马德里的澳大利亚人。





Claire Polkinghorne



克莱尔·波尔金霍恩是澳大利亚女足国家队中最有经验的球员，出场近160次。 Source: AAP / Isabel Infantes 中后卫克莱尔·波尔金霍恩（Clare Polkinghorne）是队中经验最丰富的 "明日之星"，她曾出战近 160 次。





34 岁的她是仅次于好友莉迪亚·威廉姆斯（Lydia Williams）年龄第二大的球员，两人也是唯一参加过五届世界杯的澳大利亚球员。





由于在比赛前不久脚部受伤，波尔金霍恩在 Matildas 的前四场比赛中均未首发，但有几次替补出场。





球队已经开始向更年轻的后防线过渡，但波尔金霍恩的经验、在训练营中的态度和冷静的头脑得到了高度评价。





队友们称她为非正式的 "球队妈妈"。





Clare Hunt



克莱尔·亨特在2023年女足世界杯之前只代表澳大利亚女足国家队出场过6次。 Source: AAP / Jono Searle 如果说中后卫克莱尔·波尔金霍恩（Clare Polkinghorne）是Matildas经验最丰富的球员，那么中后卫克莱尔·亨特（Clare Hunt）则是入选次数最少的球员，这不免有些讽刺。





亨特一直在 Matildas 队中效力，但由于多年的伤病而未能入选，2022 年 10 月，亨特赢得了她的第一个帽子戏法。在世界杯之前，她只为Matildas出场六次。





但不要把她的新手身份误认为是紧张--亨特冷静的头脑、出色的决策能力和传球至今已带领 Matildas 队摆脱了可怕的防守局面。





小组赛结束后，亨特的传球准确率达到了 92% 左右，是本届世界杯各国球员中最高的。





Katrina Gorry



卡特里娜·戈里(Katrina Gorry)在2012年首次为澳大利亚女足国家队出场。 Source: AAP / Sports Press Photo 绰号 "迷你"的卡特里娜·戈里（Katrina Gorry）在本届世界杯上的表现可圈可点。





这位 30 岁的防守型中场迄今为止已经覆盖了大量的草地，赢得了一次又一次的铲断。





从 2020 年到 2021 年，她在怀孕期间休息了大约一年半的时间，随后又独自抚养女儿。从 2022 年初开始，她经常与 Matildas 队一起踢球。





但在产后三个月左右，她回到了自己的俱乐部布里斯班狮吼，开始了她在澳大利亚国内足球的第十个赛季。





Kyra Cooney-Cross



凯拉·库尼·克洛斯是本届女足世界杯上最年轻的首发球员之一，她被安排在角球场上。 Source: AAP / Sipa USA 21 岁的库尼·克罗斯（Cooney Cross）在过去一年中一直担任首发中场，而且似乎每场比赛都在进步。她是中场的发动机，在防守和进攻中同样努力。





她 15 岁时首次参加澳大利亚国内联赛，在墨尔本胜利队和西悉尼流浪者队效力的几个赛季都给人留下了深刻印象。





在为胜利队效力的最后一个赛季中，她利用角球机会攻入一球，赢得了总决赛的胜利。





2022 年，她移居瑞典，与哈马比队签约，并迅速成为这支位于斯德哥尔摩的球队的球迷最爱，帮助球队夺得了 28 年来第一座冠军奖杯。





Ellie Carpenter



埃莉·卡彭特是唯一一位赢得欧洲女子冠军联赛的澳大利亚人。不幸的是，她在为里昂奥运会效力时，在决赛开始15分钟时撕裂了前十字韧带。 Source: AAP / Dan Himbrechts 艾莉·卡彭特（Ellie Carpenter）是球队名单中速度最快、收入最高的球员之一，作为右后卫，她以迅捷的速度和进攻智慧而闻名。





她是唯一一位获得过欧洲女子冠军联赛冠军的澳大利亚人，她的球队里昂奥林匹克队在 2022 年夺得了该项赛事的冠军。





她在决赛第15分钟撕裂了前十字韧带，这让人怀疑她是否能参加世界杯。经过几个月的日常康复训练，这位23岁的姑娘恢复了健康，有足够的时间备战世界杯。





Alana Kennedy



澳大利亚的阿兰娜·肯尼迪和玛丽·福勒一起效力于曼城俱乐部。 Source: AAP / Victoria Adkins 入选本届世界杯对阿兰娜·肯尼迪（Alanna Kennedy）来说意义重大，以至于她在得知消息后哭了起来。她说这是她第一次在入选后哭泣。





她一直在与膝盖、小腿、腿筋和肩膀的伤病作斗争，从 2022 年末到 2023 年，她已经缺席了 Matildas 大约 10 个月的比赛。





这位 28 岁的球员在本届比赛中表现出色，多次赢得空中对抗，并在与尼日利亚队的比赛中头球破门。





球迷们希望她不要像在 2022 年初与新西兰队的友谊赛中那样摔断鼻子。





作为 Matildas 100 俱乐部的一员，肯尼迪在俱乐部生涯中也积累了丰富的出场时间，2021 年，她与福勒和拉索一起签约曼城队。





Emily van Egmond



2010年，艾米丽·范·埃格蒙德在澳大利亚女足国家队首次亮相。 Source: AAP / Darren England 在过去的13年里，艾米丽·范·埃格蒙德一直是Matildas熟悉而可靠的球员，在此期间她参加了130多场比赛。





她喜欢进球，已经为球队打进了30多个进球，其中包括在本届世界杯小组赛对阵尼日利亚的比赛中打进的一个进球。





这位中场球员曾效力于英格兰、澳大利亚、欧洲大陆和美国的12家不同的俱乐部，目前她已与圣地亚哥波签约。





她来自一个足球家庭，她的父亲是前足球队员。





Charlotte Grant



当击败丹麦并将其淘汰出女足世界杯时，夏洛特·格兰特因为直接跑过去安慰丹麦球员卡特琳·维耶而受到称赞。 Source: AAP / Sports Press Photo 夏洛特·格兰特(Charlotte Grant)是本届世界杯首秀的几位球员之一，当她在对阵加拿大的比赛中替补出场时，显然这一刻对她来说很特别。





在过去的12个月里，在波尔金霍恩、卡彭特和肯尼迪受伤期间，格兰特在Matildas进军杯赛的过程中发挥了重要作用。





当丹麦被淘汰出局时，格兰特跑过去安慰丹麦球员的行为受到了赞扬。





Alex Chidiac



2015年，16岁的亚历克斯·奇迪亚克首次在澳大利亚国家队亮相。 Source: AAP / Darren Pateman 作为球迷的最爱，奇迪亚克（Alex Chidiac）在本届比赛中只是客串了几次，但她在对阵尼日利亚的比赛中表现出了极大的希望和活力。





2015年，16岁的她首次在澳大利亚国家队亮相，是澳大利亚国内联赛中备受瞩目的明星。





上个赛季，她在为墨尔本胜利队仅参加了13场比赛并在美国度过一个赛季后，获得了声誉卓著的朱莉·多兰奖章，这是该联赛中的最高荣誉。





Cortnee Vine



科特尼·瓦茵说，她经历了18个月的“旋风”。 Source: AAP / Sports Press Photo 用科特尼·瓦茵(Cortnee Vine)自己的话来说，她经历了18个多月的“旋风”。





她带领悉尼FC获得了三连冠，并在过去两个赛季中一直是俱乐部的最佳射手和年度最佳球员。





之后，这位前锋在2022年亚洲杯上首次入选国家队，并经常首发出场。





瓦茵将不得不与才华横溢的攻击手竞争，以获得更多的比赛时间，但澳大利亚的支持者们同意，球迷们所说的“瓦茵时间”总是令人兴奋的。





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