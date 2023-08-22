中国暂停进口台湾芒果称检出有害生物

中国海关从周一起暂停从台湾进口芒果，此前海关在芒果中检测出有害生物。中国海关总署动植物检疫司21日发布通知：依据大陆相关法律法规和标准，决定自2023年8月21日起暂停台湾地区芒果输入大陆。





这是针对台湾农业的最新举措，台北方面谴责此举是出于政治动机。





中国宣称台湾为其领土，过去三年来，台湾一直抱怨中国对各种农产品和水产品实施的进口禁令，包括菠萝和石斑鱼，在台湾看来，这些举措是中国政府施压的一部分。





中国国台办表示，从今年开始，中国海关在进口的台湾芒果上发现了这种被命名为大洋臀纹粉蚧的有害生物，因此中国需要保护自己的农业。





并认为：“上述措施是正常的生物安全预防措施，具有科学合理性，并符合中国大陆相关法律、法规和标准。”





台湾农业部门则表示，他们并未从其他出口目的地收到任何类似的投诉。





在该部门在一份声明中说：“我们深感遗憾，中国已多次违反国际惯例，未经科学对话就任意中断贸易。”





中国海关这一通知是在台湾副总统赖清德短暂访问美国并返回台湾几天后发布的，这次访问被认为激怒了北京。





农业虽然不是台湾以半导体为导向经济的主要组成部分，但农业和渔业社区主要分布在传统上支持民进党执政的地区，尤其是台湾南部地区。





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