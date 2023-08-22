代际报告是什么？它对澳大利亚的未来有何预测？

要点： 澳大利亚国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）将于周四发布代际报告；

有警告称，澳大利亚的老龄化人口将给纳税人带来更大的负担；

该报告将显示，到2062/63年，男性和女性的预期寿命将分别升至87岁和89.5岁。

一份新报告称，未来几十年里，澳大利亚人的寿命将更长，并享有更好的健康状况，但这将对政府的财政和护理系统带来压力。





这份代际报告尚未发布，但早期摘录已概述了未来几十年的图景。





澳大利亚政府已经发出信号，它愿意做出“艰难”的预算决策，以应对潜在的压力。与此同时，有警告称，人口老龄化将给纳税人带来更大的负担。



代际报告是什么？

2023年的代际报告将于本周四发布，这将是第五份此类报告。





澳大利亚第一份代际报告发布于2002年，时任国库部长为彼得·科斯特洛（Peter Costello）。



这些报告对影响劳动力和生产率的因素进行审查，并对未来40年作出预测。它们仔细研究政策的长期可持续性，并预测人口、技术和其他结构性趋势等因素将如何影响经济。





这份报告将预测到2062-63年。



如何解读代际报告？

医疗、老年护理、国家残障保险计划、国防以及债务利息支付为五大主要支出压力，预计将从占联邦政府总支出的三分之一增加到占比一半。





医疗支出预计增幅最大。





代际报告将显示，男性和女性的预期寿命将分别达到87岁和89.5岁。





预计65岁及以上的人口将增加一倍以上，而85岁及以上的人口将增加两倍以上。





到2062-63年，预计澳大利亚人口将增至4050万。





随着人口老龄化，护理经济在国内生产总值的占比将从目前的约8%飙升至2062/63年的约15%。





该报告还将显示，在截至2020年的10年中，整个国家经历了60年来最缓慢的生产率增长。





护理成本上升的预测引发了关于纳税人成本可能增加的问题。



国库部长查默斯表示，联邦政府已经意识到经济和社会的变化，并愿意做出艰难的决策。





他表示，代际报告的目的是使经济和社会的变化“为我们服务，而不是反对我们”。





他在堪培拉对记者说：“我们已经展示出愿意和有能力做出艰难决策，以使预算建立在更可持续的基础上。”





国库部长表示，政府认为对跨国公司、高余额退休公积金合规性、香烟和石油资源租赁税进行改革是“最有成效的领域”。





尽管澳大利亚工商理事会发出了呼吁，但政府没有计划或意向提高目前10%的商品与服务税。



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政府还在两项预算中节省了400亿澳元，并将向上修正收入的大部分存入银行，以改善财务状况。



如何满足日益增长的护理需求？

澳大利亚卫生服务工会全国主席杰拉德·海耶斯（Gerard Hayes）表示，如要保证老年护理体系的长期可持续性，最好的方式是实行类似国民医保的征税。





他说：“我们需要为低收入和中等收入者提供强有力的基本护理。”



Treasurer Jim Chalmers will release the Intergenerational Report on Thursday. Source: AAP / Mick Tsikas “否则，我们将扩大贫富之间的差距。”





一项老年护理特别工作组已经在研究该行业的财务可持续性，以确保澳大利亚年长者能够获得安全和有尊严的护理。



代际报告还包括哪些内容？

尽管新冠疫情后净海外移民数量正在回升，但根据目前预测，累计的净海外移民要等到2029/30年才能赶上疫情前的水平。





净海外移民水平被假定在长期内保持23.5万人。





未来40年的平均年人口增长率预计将降至1.1%，而过去40年为1.4%。





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