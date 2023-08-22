上周，一男子被控发出炸弹威胁，导致马来西亚航空公司的一架航班被迫返回悉尼。该男子面临两项指控，分别为威胁要损坏一架飞机做出虚假陈述以及未能遵守机组人员的安全指示。



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在本期《现场说法》听众热线节目中，朗伦律师事务所Lawren Legal主任律师张卓轩从案例出发，和听友们聊了聊威胁与恐怖主义犯罪的话题。





为什么案例中的男子好像并没有受到重罚？





这个案件的被告只被起诉错误威胁毁灭飞机罪，以及不听从飞机机组人员安全指示罪。相关最高刑罚为10年牢狱，或者罚款1万5千澳元。张卓轩律师认为，最后判刑，被告很可能并不会坐牢。





这个被告并不会受到重罚的主要原因有：



并没有证据证明他跟恐怖主义活动以及恐怖主义社团之间有任何的直接或者间接联系和谋划。如果有证据证明，他跟恐怖主义活动和社团之间存在任何联系，他间接资助恐怖主义活动，或者有意图地进行和安排恐怖主义活动，他就会被起诉触犯了恐怖主义相关罪名，也就是更高刑罚的罪名。在打击恐怖主义活动方面，澳洲的法律态度是非常严格和坚决的。被告基本都会被判坐时间非常长的牢。 有证据显示，他患有严重的精神疾病，甚至可能影响他的行为能力。

什么是恐怖主义犯罪？有哪些案例？





在澳洲，恐怖主义犯罪包括了：



实施恐怖主义行为

计划或准备恐怖行动

资助恐怖主义或恐怖分子

提供或接受与恐怖主义行为有关的训练

拥有与恐怖行为有关的物品

收集或制作可能有助于恐怖主义行为的文件

在下列情况下，任何人可被定罪:





意图犯以上罪行之一的或对于他们的行为是否构成这些罪行之一，嫌疑人不顾一切。例如，如果某人故意准备或计划恐怖主义行为，但实际上并未实施，则可能被判犯有恐怖主义行为罪。 即使没有发生恐怖主义行为，一个人仍然可以犯恐怖主义行为罪。





例如，2018年，名叫哈桑的男子在墨尔本Bourke Street随机刺死一名路人，刺伤两名路人，并点燃自己的汽车企图制造大规模爆炸。之前，哈桑的弟弟阿里也因为计划要在新年众人聚会时大规模射击无辜路人而被警察逮捕。虽然阿里并没有开始实施计划，但是他被判坐牢十年。





在刑事案件中，被告心理和精神疾病对于定罪判刑的影响有哪些？





如果通过司法鉴定，被告患有精神疾病，是可以作为无罪辩护的理由之一的。即便是没有精神疾病，也有可能因为被诊断为心理失衡疾病，由于以往的特殊经历，对于自己的行为无法认知或者认知错误，对于量刑上做出大幅减刑。因为长刑期可能让本身因为心理因素无法工作或者融入社会的人更加难以融入社会。对于这样的人，强迫其参与社区服务和公益事业，从而让其有机会重新获取社会责任感和没有牟利目的为他人服务的乐趣，更符合纠正型刑罚体系的目的。





在节目中，听友们还咨询了律师费突然大涨、合作方不负货款且关掉了公司、交通事故责任方只留下驾照信息但无联系电话、责任方在车辆剐蹭后不愿走保险但不满对方提出的“高价”修理费等问题，张卓轩律师均做了详细解答。请点击收听完整内容。



LISTEN TO 【现场说法】男子在飞机上发出炸弹威胁 为何他可能不受重罚？ SBS Chinese 22/08/2023 32:16 Play

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《现场说法》听众热线逢每月第二、三、四个周二上午8点20分至9点播出，欢迎拨打热线电话1300 799 323参与节目，咨询法律或移民问题。





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