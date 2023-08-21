【SBS新闻快报】澳将斥资13亿购买巡航导弹

要点 澳将斥资13亿购买巡航导弹

澳国防部与安永签订合同引发关注

未来40年澳大利亚人均寿命将增加

俄罗斯47年来首次登月任务失败

澳将斥资13亿购买巡航导弹





澳大利亚将花费13亿澳元从美国购买200多枚“战斧”巡航导弹。本周一澳大利亚与美国最后达成的这项协议是澳大利亚全面国防改革的组成部分，目的是要增强澳大利亚的远程打击能力。





澳大利亚国防部长马尔斯（Richard Marles）表示，澳大利亚将成为拥有“战斧”巡航导弹的仅有的三个国家之一，其他两国为美国和英国。





马尔斯在一份声明中说：“我们正在投资国防军所需的能力，以使我们的对手远离我们的海岸，并在我们当今生活的复杂和不确定的世界中保证澳大利亚人的安全。”





美国国务院于3月份批准向澳大利亚出售射程为1500公里的“战斧”巡航导弹，不过当时并未表明合同已签署或谈判已结束。





马尔斯说，由雷神技术公司（RTX） 制造的这种舰载型导弹将部署在澳大利亚皇家海军霍巴特级驱逐舰上。





马尔斯还表示，除了“战斧”导弹之外，澳大利亚还将花费约4.31亿澳元从美国购买60多枚先进的反辐射导弹。





澳国防部与安永签订合同引发关注





澳大利亚国防部与安永咨询公司签订了一份840万澳元的合同，委托这家公司设计澳大利亚的核监管机构。





在这项合同签订之际，人们对政府过度依赖外部四大咨询公司的担忧也在加剧。





绿党国防发言人舒布里奇（David Shoebridge）表示，这份与安永的新合同“令人难以置信”。他表示该公司与核工业有着密切的联系，这可能会带来利益冲突。





未来40年澳大利亚人均寿命将增加





澳大利亚一份代际报告预测，到2062-63年，澳大利亚的人口将达到4050万；在未来40年里，澳大利亚人的寿命将会更长，健康时间也会增加，但年龄较大的人群对护理的需求也将增加。澳大利亚的护理经济可能从目前占国内生产总值约8%增加到约15%。国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）将于周四发布这份报告。





到2062-63年，预计男性的预期寿命为87岁（目前为81.3岁），女性则为89.5岁（目前为85.2岁）。





俄罗斯47年来首次登月任务失败





俄罗斯47年来的首次登月任务，宣告失败。因其“月球-25 号”（Luna-25）探测器在准备进入着陆轨道的过程中出现问题，失控撞毁在月球。





俄罗斯国家航天集团称，探测器在准备进入着陆轨道时出现问题，导致探测器于格林尼治标准时间周六11点57分（澳大利亚东部时间晚上9点57分）失去联系。





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