物价上涨 商品供应不断变化 我们是如何走到这一步的？

澳大利亚正处于生活成本危机之中，普通民众购买普通产品所支付的价格涨幅远高于普通工资的涨幅。





在过去的一个世纪，尤其是过去20年的大部分时间里，工资一直比物价上涨得快，除了2009年和2014年有少数例外，当时两者差距很小，不到1%。





但自从2021年3月以来，物价的涨幅一直比工资的涨幅要高。





当通胀在2022年末达到峰值时，年度消费者物价指数的涨幅比工资涨幅高出4.4% —— 虽然这一差距后来有所缩小，但在截至6月的最新数据中仍保持在2.4%。





新冠疫情带来重要的影响。一开始，疫情导致价格大幅下降。还记得每升汽油曾只需要0.8澳元吗？





在新冠疫情第一年，即截至2020年6月份季度，澳大利亚经历了自1997年以来的首次负通胀。这意味着总体而言，物价实际下降了。





仅仅两年后，在2022年12月，季度消费者物价指数达到了7.8%。





对于20世纪80年代之后出生的人来说，这是第一次。物价指数以如此速度从底部冲向高峰，增加了他们的痛苦。



始于断裂的供应链

通胀的加速始于供需失衡。





在新冠疫情之前，由于全球化的大力推进，全球供应链经历了三十多年的稳定和高度可预测性。





各国变得更加专业化，工业和农业从美国和欧洲向外转移，制造业通过采用适时生产模式变得更加精益，确保满足需求，但不会陷入库存困境。





这种繁荣建立在货物和人员可以在全球自由流动的假设之上，直到新冠出现。





接下来，由于人们被隔离，港口、铁路和卡车的运营大幅减少。航空运输几近停运。由于运力不足，运输价格飞涨。



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政府“撒钱”举措

之后，随着政府纷纷大举投入资金以维持经济运转，对产品的需求猛增。





由于无法旅行、外出用餐或理发，人们开始网购自行车、空气炸锅和吹风机等商品，前所未有地迎来了在线购物的高潮。网购增速超出预期，汽车、视频游戏、游泳池氯化物和宠物食品等各种商品都出现了消费者长时间的排队期。





然而，供应受到了员工不得不待在家中的限制。工厂无法全力运转。由于不同地区受影响的时间不同，而且大多数企业的库存都很低，“准时制”受到了挑战。





零部件、组件和材料突然变得稀缺。对于屠宰场等企业，维州等州的卫生规定限制了牛肉、羊肉和猪肉的加工，只能达到正常产量的三分之二。





购买者过多，商品供应不足，以及物流困难导致供需失衡，从2020年底开始推高了全球范围内的价格。



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能源危机

2022年初，就在世界准备开放之际，俄罗斯入侵了乌克兰。





这场战争引发了能源危机。作为全球主要的天然气和石油供应国，因受到国际制裁，俄罗斯被逐出几个市场，这是通胀的典型触发因素。





在第一波影响中，汽油、天然气和电力价格飙升。在澳大利亚，加油站的油价在几天内就能反映出国际市场的变化，油价飙升至每升2.50澳元。





第二波影响是在长期合同重新谈判时出现的。行业提前数月与能源供应商锁定价格，这意味着如今成本的增加需要一段时间才能通过系统反映出来。





第三波影响则是随着下游零部件和材料的价格在多米诺骨牌效应中上涨而出现的。





例如，2022年初能源价格上涨导致2022年末钢铁价格上涨，在2023年初影响家电价格，直到最近几个月影响了商店里的商品价格。



Parts of the central business district under water at Forbes, in the Central West of New South Wales, Thursday, November 17, 2022. Source: AAP / MURRAY MCCLOSKEY/AAPIMAGE

气候变化加剧

新冠疫情的破坏性影响持续了大约两年。俄乌战争可能会持续更长时间，希望不会如此。但是，与将会影响澳大利亚几代人的气候变化相比，前两者的时间跨度微不足道。





气候变化一个重要的后果是极端天气。





澳大利亚气象局在2022年气候状况报告中强调了持续的自然变化，包括暴风雨、洪水、干旱、热浪和暴风雪加剧，“百年一遇”的事件正在增加。





每一种状况都会干扰供应链，推高价格。





去年，由于澳大利亚的洪水，生菜的价格从2.5澳元飙至12.5澳元，如今又回落到3.90澳元。





再一个例子，今年早些时候，由于欧洲的干旱和新西兰的洪水，冷冻薯条短缺。





还有最近印度因为南亚地区极端季风而禁止大米出口，这将使在过去一年里上涨了14%的国际大米价格继续上涨。供应的不确定性加剧了通货膨胀。





转向可再生能源对于减缓气候变化至关重要，但目前这需要付出代价。实现净零排放目标要求企业在转向绿色能源和材料时进行大量投资。



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虽然会有长期回报，但目前也存在成本。





为了应对高温天气（安装风扇）、洪水（搬迁场地）和生产中断（建立库存），工厂需要准备，这也会推高价格。此外，保险费也在上涨，有些已经变得难以承受。



一线希望

这份通货膨胀推动因素的列表并不详尽，因为还有其他因素在起作用，包括劳动力短缺、人口增长和住房危机。





但也有好消息。在疫情之后，供应链更加稳健，集装箱运输价格回到了2020年的水平就是明证。





风能和太阳能的价格以惊人的速度下降，关于氢燃料也有令人鼓舞的消息。在极端天气面前，为确保业务连续性而制定的计划比以前更加坚实。





供需应该很快会找到新的持久平衡。





价格不会恢复到原来的水平，但有充分的理由相信价格上涨会在不久的将来会得到遏制。这将是可喜的缓解。





本文作者：





Flavio Macau



澳大利亚伊迪斯科文大学（Edith Cowan University）商法学院副院长





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