新测试方法为卵巢癌早期诊断提供新希望

Virus Outbreak Delaying Care

FILE - In this Tuesday, Jan. 23, 2018 file photo, a surgeon directs a special camera to be able to view his patient's cancer tumor on monitors while performing surgery at a hospital in Philadelphia. As the COVID-19 coronavirus spreads, many cancer surgeries are being delayed, stent procedures for clogged arteries have been pushed back and infertility specialists were asked to postpone helping patients get pregnant. In March 2020, doctors in virtually every field are scrambling to alter care. (AP Photo/Matt Rourke) Source: AP / Matt Rourke/AP

下载SBS Audio应用程序

其他收听方式

在所有的女性癌症中，卵巢癌的存活率最低，每年约有1000名澳大利亚女性死于卵巢癌。 但现在，一种新的血液检测方法为检测疾病和改善治疗结果带来了希望。 （点击上方收听完整报道）

阿米莉亚·希格斯（Amelia Higgs）知道卵巢癌的症状很容易被忽视。

她说，起初，她并不了解自己得了这种疾病。

“12个月之前，我开始感觉到一些症状，这些症状对我来说有点不寻常。关于我的病情，困难的是这些症状真的会很像其他病症或良性的情况，包括经前综合症等。因此，直到我的症状变得相当严重时，我才决定去看全科医生。”

检查结果显示，她的卵巢上有囊肿。几周内，她就接受了卵巢囊肿切除手术。

手术显示囊肿是良性的，但有可能发展成癌症。

预计今年将有约1800名女性被诊断患有卵巢癌，约有1000人将死于这种疾病。

卵巢癌的五年生存率为49%，而相比之下，乳腺癌为92%。

但是，每10名接受手术的女性中，就有九人没有患病——阿米莉亚就是其中之一。

现在，一种可以检测其生物标志物的新型血液检测方法带来了改变的希望。

请点击收听完整报道：
LISTEN TO
Mandarin_22082023_OVARIAN CANCER_ol.mp3 image

新测试方法为卵巢癌早期诊断提供新希望

SBS Chinese

22/08/202304:20
欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在
Facebook
Twitter
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

代际报告是什么？它对澳大利亚的未来有何预测？

【现场说法】男子在飞机上发出炸弹威胁 为何他可能不受重罚？

【观点】美日韩会晤的成果或是“象征性的”

分享

Latest podcast episodes

Magpies can be aggressive to cyclists in Australia.

又到喜鹊俯冲季——它们为何攻击人 怎样防范？

By Photogragher Mr. Jiayuan Liang 2.jpeg

摄影师梁家源见闻：体会约克角小镇舞蹈节的地域风情

Zimmermann.jpg

【澳洲经济观察】澳洲品牌Zimmermann接受安宏资本17.5亿澳元收购要约

Housing

海外投资房购房者请注意每年缴纳土地税附加费