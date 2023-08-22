阿米莉亚·希格斯（Amelia Higgs）知道卵巢癌的症状很容易被忽视。





她说，起初，她并不了解自己得了这种疾病。





“12个月之前，我开始感觉到一些症状，这些症状对我来说有点不寻常。关于我的病情，困难的是这些症状真的会很像其他病症或良性的情况，包括经前综合症等。因此，直到我的症状变得相当严重时，我才决定去看全科医生。”





检查结果显示，她的卵巢上有囊肿。几周内，她就接受了卵巢囊肿切除手术。





手术显示囊肿是良性的，但有可能发展成癌症。





预计今年将有约1800名女性被诊断患有卵巢癌，约有1000人将死于这种疾病。





卵巢癌的五年生存率为49%，而相比之下，乳腺癌为92%。





但是，每10名接受手术的女性中，就有九人没有患病——阿米莉亚就是其中之一。





现在，一种可以检测其生物标志物的新型血液检测方法带来了改变的希望。





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LISTEN TO 新测试方法为卵巢癌早期诊断提供新希望 SBS Chinese 22/08/2023 04:20 Play

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