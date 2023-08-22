又到喜鹊俯冲季——它们为何攻击人 怎样防范？

注意——现在是喜鹊筑巢的季节，这些“声名狼藉的鸟类”被认为非常聪明，它们能记住人们的脸。





南澳大利亚州环境与水利部生态学家卡尔·希利亚德（Karl Hillyard）称，由于通常情况下，喜鹊每年都会回到同一地区繁殖，因此曾经被喜鹊啄过的人很可能会再次被攻击。





麦考瑞大学行为生态学家本·阿什顿（Ben Ashton）则表示，这种行为甚至可能显得特别刻意。





他说：“喜鹊是最声名狼藉的俯冲者，它们可能会持续地以某个人为目标，而对其他人视而不见。”



俯冲护巢的喜鹊是堪培拉春季的一大隐患。 Source: AAP / Alan Porritt 不过，两位生态学家都认为，这些攻击并非恶意，鸟儿们是在积极寻求保护自己的巢穴或幼鸟。





阿什顿称：“被喜鹊袭击的不仅仅是人类。”





“其他鸟类（如乌鸦）以及其他动物（如狗）也会被喜鹊俯冲攻击。”



一只楔尾鹰受到澳大利亚本地喜鹊的攻击。 Source: AAP / Dean Lewins

什么时候是喜鹊俯冲的季节，为什么喜鹊会发起攻击？

在大多数情况下，当路过的人类或动物被认为会威胁到小喜鹊或喜鹊蛋时，喜鹊就会出现俯冲攻击的行为。





这正喜鹊最脆弱的时候，也是俯冲被认为是一种反捕食适应的原因。





喜鹊的繁殖季节大约从八月持续到十月。



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雌喜鹊通常会产三到五个蛋，然后在蛋上坐三个星期左右直到孵化。





希利亚德表示：“在此期间，雄喜鹊会扮演保护者的角色，有些会使用俯冲战术来保卫自己的巢穴。”





“从产蛋开始一直到幼鸟准备好飞行为止，通常是在孵化后的四到五周，它们都会有这些行为。”



如何防范喜鹊的袭击？

改变路线被认为是避免被喜鹊袭击的最佳方法，因为喜鹊只可能保护距离其巢穴100米以内的区域。





不过，还有其他的防范策略。





专家建议遇到喜鹊时选择走路而不是跑步，同时在后脑勺戴上太阳镜或在帽子后面画上一双眼睛，也可以戴上自行车或滑板头盔或撑开雨伞。





希利亚德说，重要的是不要采取过激行为。





他称：“如果你挥舞手臂或大喊大叫，鸟儿就会把你视为对鸟巢的威胁，不仅是今年，而且可能是未来几年都这样。”





阿什顿说，虽然看起来我们很多人都受到了攻击，但实际上只有大约10%的喜鹊会有俯冲行为。





在他研究喜鹊的10年时间里，他从未被喜鹊袭击过。



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喜鹊有多聪明？

阿什顿将喜鹊作为研究物种，以回答认知进化的核心问题。





他称：“智力进化的主要假设之一是，生活在复杂社会环境中的挑战会选择拥有更高智力的生物。”





“据此，我和我的同事在喜鹊身上发现了群体规模与认知能力之间的关系。”





“我们发现，生活在较大群体中的喜鹊在一系列认知任务中表现更好。”



麦考瑞大学行为生态学家本·阿什顿（Ben Ashton）正在研究喜鹊的行为。 Credit: Supplied 阿什顿和他的团队正在进行一系列实验，以确定是什么在推动这种关系的发展。他称：“例如，我们正在利用社会网络分析，研究是否是社会关系的数量和强度推动了认知发展。”





“我们还在研究认知衰老，即随着年龄的增长，认知能力逐渐下降。”





认知衰老在人类身上有大量记载，但在野生动物身上却鲜为人知。





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