LISTEN TO 一19岁中国籍男子在墨尔本被绑架勒索 6名涉案中国公民被捕 SBS Chinese 22/08/2023 03:25 Play

据维州警方消息，上周，维州警方武装犯罪小组在调查一名中国公民被绑架并被企图勒索钱财的事件中逮捕了六名中国公民。





8 月 16 日，一名 21 岁的中国籍女子通过微信收到一名男性朋友被劫持的信息，随后她联系了警方。





这名 19 岁男子也是一名中国公民，他告诉这名女性，他被多名武装男子扣押在CBD一栋公寓里作人质。





这伙人还向这名男子索要 20 万澳元。





警方于 8 月 17 日凌晨 1 点 20 分左右前往该公寓，顺利找到了该男子。





随后，警方对墨尔本CBD和Docklands区的多处住宅执行了逮捕令，并逮捕了三名男子。三人均为中国公民。





警方对三人展开讯问，一名 23 岁的男子和一名 22 岁的男子随后被指控犯有非法监禁、武装抢劫未遂、普通攻击、非法攻击、敲诈勒索等罪行。





他们于 8 月 18 日在墨尔本地方法院出庭，并被保释至 11 月 9 日再次出庭。





一名 21 岁的男子被释放，等待进一步调查。





本周一，警方又逮捕了三名与此事件有关的男子。





这三人均为中国公民，包括一名 23 岁男子、一名 25 岁男子和一名 27 岁男子，他们在Docklands区被捕，随后接受了讯问。





三人已被释放，等待进一步调查，调查仍在进行中。





今年早些时候，维州警方公布了一些锁定讲普通话的中国学生的诈骗信息。





这些骗局通常涉及向受害者提供虚假信息以勒索钱财。





受害者通常会受到冒充中国政府官员或警察的人的威胁，要求受害者转账大笔资金，以免被起诉或被驱逐出境。





维州警方警告称，这些骗局套路往往包括：



通过电话留言或社交网络（比如微信、WhatsApp ）留下事先录好的中文录音；

录音中告诉受害者他们扣押了受害者的包裹；

威胁要求转账大笔资金；

通过虚构绑架来敲诈勒索；

威胁将受害者遣送或者拘捕。

维州警方最早于2017年7月收到此类报案。但是发现诈骗犯现在有用一些令人不安的新手段，其中包括指使受害人录下自己的性录像以用来进一步敲诈、勒索受害人。





维州警方同时提醒社区应注意防范，主要包括：



如果你接到一个陌生随机电话号称自己是政府人员并告诉你是犯罪嫌疑人，马上挂断电话。

如果你怀疑有人说他们是政府人员，直接跟该政府机构联系。不要使用任何对方提供的电话号码、电子邮箱地址或者网站。可以通过第三方网站或者网上搜索来获取该信息。

不要在电话里给任何人你的个人信息，除非是你主动打的电话。

如果有人在电话里要你转钱，不要通过电汇或者加密货币来汇款给任何人。除非是你主动打的电话。

如果你对某些电话、邮件、信息不大确定，千万不要执行对方的要求。跟你所信任的人或者警察聊一聊。

您可以在 维州警方网站查阅更详细信息 ，该信息还含有 简体中文版本 。



