私募股权公司安宏资本（Advent International） 已从 Zimmermann 的创始家族和意大利 Style Capital 手中收购了 Zimmermann 的多数股权，消息人士称，这笔交易对这个澳大利亚时尚品牌的估值超过10亿美元。





虽然财务条款没有披露，但两位接近此事的人士称，这笔交易对该品牌的估值约为其核心利润的 14 倍，即 11.5 亿美元左右。据《澳大利亚金融评论报》早些时候报道，安宏资本预计将为Zimmermann支付约 17.5 亿澳元。





知情人士说，Zimmermann 的收入约为 2.6 亿美元，核心利润率超过 30%。





安宏资本、Zimmermann 和 Style Capital 在一份联合声明中说，安宏资本的投资将使 Zimmermann 加快海外扩张，包括在亚洲和中东，并加强其分销网络，包括线上销售。





Zimmermann 是今年第二个估值达到八位数的澳大利亚生活方式品牌。今年 4 月，欧莱雅（L'Oreal）以37亿澳元收购了在墨尔本创立的护肤品公司伊索（Aesop），尽管在收购时该品牌的创始家族已不再持有公司股份。



LISTEN TO 【澳洲经济观察】澳洲品牌Zimmermann接受安宏资本17.5亿澳元收购要约 SBS Chinese 22/08/2023 12:46 Play

SBS通讯员魏睿昊表示：“从商业角度，Zimmermann与Aesop有很多相似之处，是澳大利亚的品牌、定价较高。”





他认为两个品牌更多的类似点是所有者和交易，Zimmermann在2020年被Style Capital入股，开拓了大量亚洲和欧洲的市场，作为对比，Aesop作为墨尔本的品牌，之前是被巴西公司收购，随后开始在全球设立网点。





“在成功走向全球、体现出能维持自己高端品牌的定位，从而获得较高的利润率，且在全球化过程中有快速增长，就会吸引国际巨头来收购。还有一个很重要的点，即平均来说，澳大利亚市场上的公司相较于北半球大市场中的公司估值更低一点。”



基本的商业逻辑都比较类似，看到了一个在国际上快速增长、且有定价权、有更高利润率的时尚品牌，价格还不是很贵，那么，这些国际大型资本非常符合逻辑地会来南半球收购。 魏睿昊

Style Capital 是一家意大利私募股权投资公司，专门从事奢侈品牌投资，曾拥有 Twin-Set、Sundek 和 Golden Goose 等品牌。





Zimmermann由 Nicky Zimmermann和 Simone Zimmermann 两姐妹于 1991 年在悉尼创立，在过去的三十年中不断发展壮大，其奢华泳装和精致的花卉印花图案让人联想到静物画，因而获得了国际认可。





除了通过全球一些顶级奢侈品零售商销售服装外，Zimmermann 还在澳大利亚、美国、英国、欧洲和中国经营着 58 家专卖店。此外，它还经营着自己的网站。





零售和消费品是安宏资本瞄准的两个领域，其公司投资组合包括运动服装制造商 lululemon、香水品牌 Parfums de Marly 和 Initio Parfums Privés、美容品零售商 Douglas 以及彩妆品牌 bareMinerals、BUXOM 和 Laura Mercier。





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



