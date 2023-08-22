LISTEN TO 【澳洲经济观察】维州人均需缴房产税居全澳之首？详解维州土地税改革 SBS Chinese 22/08/2023 11:17 Play

根据维州议会预算办公室（PBO）的研究，维州的房产税率居全国之首。





该研究由维州反对党委托进行，发现维州人在 2023-24 财年将平均缴纳约2100澳元的房产税。





相比之下，新州居民将缴纳约1650澳元，昆州居民将缴纳约1340澳元。





报告发现，房产税收入将占维州总收入的16.3%左右，而新州和昆州的这一数字分别为12.7%和9%。





PBO 报告发现，在未来几年内，维州预计将比其他任何一个州都更加依赖土地税创收。





维州自由党议员杰斯·威尔逊（Jess Wilson）委托撰写了这份报告，并表示这些税收正在影响住房的可负担性。





维州政府表示，报告显示，“维州和新州的房产税总收入预测大致相同”。





政府在一份声明中说：“该报告还指出，这些数据只选取了一种税种，并没有显示出全貌——澳大利亚各州的经济结构不同，对税收来源的依赖程度也不同，而且报告也没有考虑土地转让税和土地税以外的其他收入来源。”





“根据澳大利亚统计局最新的总体税收数据，维州仍然是全国收入第二低的州。”



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政府在 5 月份的州预算中宣布，维州土地税的起征点将从 30 万澳元降至 5 万澳元。





这项年度收费将适用于投资性房产和度假屋，而不适用于家庭住宅。预计这适用于约 38 万业主，他们之前无需缴纳土地税。





政府估计约有 86 万土地所有者会受到影响。





（魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



