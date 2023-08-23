日本将从 8 月 24 日起将福岛核废水排放入海

据路透社报道，8月22日，日本首相相岸田文雄表示：“我已要求日本东京电力公司按照核管制局批准的计划迅速做好排水准备，如果天气条件允许，预计将于8月24日开始排放。”





与此同时，在位于东京的首相官邸前，不少日本民众自发组织集会，表达对福岛第一核电站核污染水排海的不满，指责这样的做法将损害福岛及附近地区海产的声誉。





此前，日本首相岸田文雄就与全国渔业协会联合会会长阪本雅信会面，争取渔业代表对经处理核污水排海的理解。他承诺会承担核污水排海的全部责任，采取必要措施，以便渔民能够在未来几十年安心谋生。



日本首相岸田文雄。 Source: AAP 此前，日本政府就因计划将福岛核废水排海引起国内外反对声音，中国和俄罗斯政府上月曾要求日本政府， 探讨将福岛核污水变成水蒸气后排入大气之中的替代方案。





中国外交部发言人汪文斌在8月21日的新闻发布会上重申，排海不是最安全稳妥的处置方案，日方出于经济成本考虑选择排海方案，将给邻国及全世界带来不必要的风险，应讨论除排海以外其他处置选项。





目前中国已经禁止从日本10个县（都）进口海产品，包括福岛县和首都东京。允许从其他县进口海鲜，但必须通过放射性检测，并证明是在这10个县（都）以外的地区生产的。





路透社报道，韩国活动人士也对这一计划提出了抗议，尽管首尔通过自己的研究得出结论，认为核废水排放符合国际标准，并表示尊重国际原子能机构的评估。





日本表示核废水排海是安全的，并称这些废水将经过过滤，除了氚之外大部分放射性元素都将被去除。经过处理的水将被稀释到远低于国际认可的氚含量，然后再排放到太平洋。



日本出口的海鲜产品。 Credit: TalkVietnam.com 欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



